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RuStore раскрыл траты своих пользователей на игры

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

В первом квартале 2024 года средний чек трат на игры в RuStore составил 650 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос в 3,2 раза, сообщила пресс-служба RuStore со ссылкой на слова директор по продукту Олега Афанасьева.

RuStore раскрыл траты своих пользователей на игры

Самыми популярными жанрами у пользователей стали экшен, стратегии, приключения, а также «три в ряд».

Отмечается, что больше 6 игр из топ-10 самых оплачиваемых в RuStore разработаны китайскими компаниями. Среди них тайтлы War and Magic: Kingdom Reborn, «Эра Богинь: Падшие Ангелы», «Великий Султан» и Forge Shop.

При этом, по данным RuStore, наиболее популярными остаются игры от российских разработчиков — последние полгода лидирует по покупкам Tanks Blitz.

По словам Афанасьева, наблюдается возвращение интереса к мобильным играм среди российской аудитории. За год количество скачиваний платных приложений увеличилось в два раза.

RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений для Android, его разработку ведет VK вместе с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ.

Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock

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