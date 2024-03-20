В RuStore появились мини-приложения, которые не нужно обновлять

В магазине приложений RuStore появились мини-приложения, которые не нужно скачивать на устройство, говорится в сообщении пресс-службы. Чтобы воспользоваться сервисами, достаточно иметь аккаунт VK ID.
Сейчас в каталоге магазина доступны 4 тыс. таких мини-приложений и игр. Они находятся в разделе «Мини». В каталоге представлены как приложения от VK, так и продукты сторонних разработчиков.
Для быстрого запуска повседневных сервисов приложения можно добавить на главный экран. При этом нет необходимости обновлять сервисы, это происходит автоматически. Также сервисы не занимают дополнительного места на устройстве.
По словам директора по продукту RuStore Олега Афанасьева, мини-приложения предоставляют разработчикам дополнительную площадку для взаимодействия с пользователями.
В конце прошлого года на RuStore появилась возможность для разработчиков добавлять видео и анонсировать события. В магазине приложений появился новый формат фичеринга — внутриигровые события.
Фото на обложке: GaudiLab /
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