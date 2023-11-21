RuStore позволил разработчикам загружать видео и анонсировать события

Российский магазин приложений RuStore запустил новые возможности для разработчиков, которые, как ожидается, повысят количество скачиваний — теперь создатели приложений смогут загружать видео, тестировать оплаты и анонсировать события. Об этом RB.RU сообщил представитель RuStore.

Так, в магазине приложений появился новый формат фичеринга — внутриигровые события. В разделе «Интересное» будут размещаться баннеры с анонсом события от разработчиков с указанием даты, описания и ссылкой на приложение.

Отмечается, что это привлечет дополнительное внимание пользователей и увеличит количество скачиваний и платежей в приложениях и играх.

Еще одним способом повысить конверсию станет загрузка видео в карточку приложений. При публикации приложения разработчики могут добавить ссылку на видео из любого популярного видеохостинга — оно отобразится у пользователей в карточке приложения в разделе со скриншотами.

Для проверки встроенных покупок с помощью тестовых банковских карт запустят Sandbox. Обновление позволит тестировать платежную интеграцию без необходимости проводить операции с реальными деньгами. Разработчики смогут в любой момент переключаться между реальными и тестовыми покупками.

Также в RuStore анонсировали возможность загружать приложения в формате Android App Bundle (AAB). Этот формат учитывает возможности смартфона и автоматически адаптируется под устройства. Для разработчиков это упростит публикацию и управление приложением в RuStore, а пользователи смогут быстрее скачивать контент, так как размер приложений станет меньше.

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