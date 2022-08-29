RuStore запустил монетизацию внутри приложений

В российском RuStore появилась возможность совершать покупки внутри приложений, об этом RB.RU сообщил представитель VK (IT-холдинг разрабатывает стор вместе с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры). Комиссия для разработчиков составит 15%.
Разработчики смогут монетизировать приложения на базе Android, а пользователи — покупать подписки и совершать разовые покупки в RuStore. Новая функциональность реализована с помощью технологий «Сбера».
Для монетизации приложения в RuStore путем платной подписки разработчик может указать длительность подписки и другие параметры или ограничения по оплате. Магазин приложений сокращает сроки расчетов по принятым платежам до одного рабочего дня.
Чтобы начать принимать платежи от пользователей, разработчику нужно активировать функцию монетизации в личном кабинете RuStore. Комиссия установлена в размере 15%.
RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений, который разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ. Сейчас магазин работает в формате бета-тестирования. В RuStore представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков.
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