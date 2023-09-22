RuStore добавил новые инструменты для поиска и исправления ошибок в приложениях

Маркетплейс приложений RuStore расширил возможности для разработчиков, теперь они могут находить ошибки и вносить правки в режиме реального времени. Об этом рассказали в пресс-службе.
Вносить правки авторы продуктов смогут благодаря сервису Tracer, а благодаря Remote Сonfig можно управлять функциями своего приложения без публикации обновлений.
«Tracer отмечает, где произошла ошибка, и ищет проблемы внутри разделов и модулей программ. Tracer позволяет разработчикам таких приложений упростить поиск ошибок, а также исправить в первую очередь самые важные проблемы», — объяснил директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.
Tracer создавался как аналог Firebase Crashlitycs от Google, который позволяет в реальном времени искать ошибки в мобильных приложениях на Android.
Также благодаря новому сервису можно обнаружить «узкие» места (bottleneck) в производительности, которые не видны во время тестирования.
Remote Config, в свою очередь, предоставляет возможность протестировать новый функционал приложений, выпустив его только для некоторых пользователей. Также у разработчиков появилась возможность запустить обновления для части аудитории с определенной моделью устройств, а остальным включить их после завершения тестирования.
Ранее в RuStore появились новые рекламные инструменты для бизнеса и разработчиков.
Фото на обложке: Unsplash
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