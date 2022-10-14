Российский магазин приложений RuStore расширил возможности для разработчиков и пользователей, рассказали в пресс-службе компании. Теперь авторы приложений могут анализировать свои доходы и получать эффективную обратную связь от покупателей.

Разработчики имеют возможность отслеживать все платежи и возвращать средства, а также отвечать на отзывы покупателей. А пользователям теперь не придется открывать отдельную страницу для скачивания или обновления приложения, достаточно нажать нужную кнопку.

Управление платежами осуществляется через консоль, в которой отображены данные по покупкам. По запросу пользователя можно вернуть средства.

Кроме того, пользователи теперь активно оценивают отзывы на те или иные приложения. Для этого используется система лайков и дизлайков.

В сентябре RuStore предоставил возможность публиковать продукты не только юридическим лицам, но и физическим. VK, в свою очередь, решила продлить программу поддержки разработчиков приложений в магазине до конца года. Программа действует с июня и позволяет увеличить монетизацию от показа рекламы до 20%. Изначально предложение действовало до 30 сентября.

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