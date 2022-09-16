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Российский магазин приложений RuStore разрешил размещать продукты физлицам

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Разработчики-физлица получили возможность публиковать приложения в RuStore, сообщили RB.RU в пресс-службе VK. Для загрузки необходимо пройти регистрацию и верификацию.

Российский магазин приложений RuStore разрешил размещать продукты физлицам

При регистрации разработчику нужно указать VK ID, адрес сайта или страницы в соцсети, ввести номер телефона и почту, после чего пройти онлайн-верификацию: для этого загрузить фотографию паспорта и показать лицо в камеру. Проверка займет несколько минут, сообщает VK.

Правила платформы одинаковы для физических и юридических лиц.

RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений. Стор разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ. Магазин работает с устройствами на Android.

По собственным данным, RuStore установили 925 тыс. раз. Ранее магазин запустил отзывы и рейтинги приложений, push-уведомления и другие инструменты. В конце августа в RuStore появилась монетизация внутри приложений.

Фото на обложке: Unsplash

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