Российский магазин приложений RuStore разрешил размещать продукты физлицам

Разработчики-физлица получили возможность публиковать приложения в RuStore, сообщили RB.RU в пресс-службе VK. Для загрузки необходимо пройти регистрацию и верификацию.
При регистрации разработчику нужно указать VK ID, адрес сайта или страницы в соцсети, ввести номер телефона и почту, после чего пройти онлайн-верификацию: для этого загрузить фотографию паспорта и показать лицо в камеру. Проверка займет несколько минут, сообщает VK.
Правила платформы одинаковы для физических и юридических лиц.
RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений. Стор разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ. Магазин работает с устройствами на Android.
По собственным данным, RuStore установили 925 тыс. раз. Ранее магазин запустил отзывы и рейтинги приложений, push-уведомления и другие инструменты. В конце августа в RuStore появилась монетизация внутри приложений.
Фото на обложке: Unsplash
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