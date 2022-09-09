Разработчики получили инструменты для продвижения своих приложений в RuStore — push-уведомления, возможность создавать ведущие в мобильное приложение ссылки и добавлять кнопки «Доступно в RuStore». Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе VK.

RuStore добавил push-уведомления и ссылки для быстрого перехода к приложениям