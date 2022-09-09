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RuStore добавил push-уведомления и ссылки для быстрого перехода к приложениям

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Разработчики получили инструменты для продвижения своих приложений в RuStore — push-уведомления, возможность создавать ведущие в мобильное приложение ссылки и добавлять кнопки «Доступно в RuStore». Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе VK.

RuStore добавил push-уведомления и ссылки для быстрого перехода к приложениям
  • Теперь разработчики смогут создавать и настраивать через личный кабинет маркетинговые push-уведомления и сообщать о своих новостях. Для этого нужно создать проект push-уведомлений для своего приложения, придумать название, указать название пакета Android и отпечаток подписи.

Пользователи смогут управлять уведомлениями в своей учетной записи.

  • В RuStore также появилась возможность создавать диплинки — специальные ссылки, ведущие в магазин или на установленное на смартфон приложение. Они сокращают количество промежуточных действий пользователя и позволяют сразу попасть на нужную страницу.
  • Также авторы приложений могут в личном кабинете создать кнопку «Доступно в RuStore» для размещения на сайте и других платформах. 

В конце августа RuStore запустил монетизацию внутри приложений. Пользователи теперь могут оформлять подписки и делать разовые покупки в RuStore. Комиссия для разработчиков составляет 15%.

RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений, который разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ. Он работает на Android.

В RuStore представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков.

Фото на обложке: VK

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