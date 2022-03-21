Rutube запустил новую функцию для верифицированных пользователей

Российский национальный видеохостинг Rutube запустил функцию автомодерации для верифицированных пользователей. Они теперь смогут в течение нескольких минут опубликовать видео на своих каналах. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Длительность модерации видео увеличилась из-за роста числа новых регистраций и нового закона об ответственности за распространение фейков. Пользователи попросили платформу оптимизировать механизм проверки видео. Чтобы получить «галочку», подтверждающую верификацию, пользователю необходимо заполнить заявку в личном кабинете на платформе.

Число новых пользователей 28 февраля-6 марта увеличилось в 5,5 раз, а количество загруженного контента – в 2,8 раз. С 7 по 13 марта эти показатели выросли по сравнению с результатом предыдущей недели еще в 5 и 4,7 раз, соответственно. Нагрузка на мощности платформы увеличилась на 2000%, говорится в сообщении.

В 2020 году «Интерфакс-ТВ» (входит в «Газпром-медиа») выкупила 50% ООО «Руформ» (управляет Rutube). В результате сделки холдинг стал владельцем 100% «Руформ», сумма сделки не раскрыли. В декабре прошлого года ежемесячная аудитория сервиса выросла примерно в 4 раза за 2021 год. Для привлечения пользователей видеохостинг запустил собственные проекты, ориентированные на пользователей в возрасте от 14 до 25 лет. В 2021 году на Rutube вышли 45 новых шоу собственного производства.

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