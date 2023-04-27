Rutube намерен потратить на обновление инфраструктуры примерно 30 млрд рублей

Видеохостинг Rutube намерен потратить примерно 30 млрд рублей на обновление инфраструктуры. В программу обновления входит и расширение сети доставки контента (CDN), узнал «Коммерсантъ».
Сумма в 30 млрд рублей только на расширение CDN «кажется избыточной, если только этот план не рассчитан на пять лет», считает гендиректор облачного провайдера Oxygen Павел Кулаков.
Он, однако, добавил, что заявленных инвестиций «вполне достаточно для того, чтобы часть средств направить на CDN, а часть — на улучшение интерфейса, функциональности, надежности работы и удобства платформы в целом».
- В 2020 году «Газпром-медиа» стал единственным владельцем видеосервиса Rutube. Сумма сделки тогда не раскрыли.
- Весной 2022 года на платформу была совершена кибератака, которую в сервисе назвали «крупнейшей за всю историю». Два дня видеохостинг не работал.
Фото на обложке: Koshiro K /
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