Российский хостинг-провайдер RuVDS вышел на рынок Казахстана

Российский хостинг-провайдер RuVDS открыл два дата-центра в Казахстане и начал оказывать услуги виртуального хостинга. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.
Услуги предоставляются на базе коммерческих центров обработки данных (ЦОД) АО «Транстелеком» (Казахстан), в которых RuVDS разместила собственное серверное оборудование. Дата-центры располагаются в Алма-Ате и Астане.
В общей сложности хостинг-провайдер планирует вложить в покупку собственного серверного оборудования для реализации проекта 50 млн рублей. Объемы инвестиций могут увеличить при условии повышенного спроса.
«Аренда виртуального сервера в Казахстане позволит существенно уменьшить время отклика и загрузки для конечного пользователя, который находится в Среднеазиатском регионе», — сообщил основатель и генеральный директор RuVDS Никита Цаплин.
Оплатить хостинг можно будет в том числе с помощью пластиковых карт, выпущенных в Казахстане и других странах.
- RuVDS — один из ведущих российских хостинг-провайдеров VPS/VDS серверов, основное направление работы — оказание услуг IaaS корпоративного класса. У компании есть дата-центр в Королеве, а также шесть гермозон (две в Москве, по одной в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирскe).
- По собственным данным компании, среди партнеров RuVDS такие компании, как VK, Gett, БКС, Мосбиржа и другие.
Фото на обложке: Unsplash
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