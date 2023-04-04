Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российский хостинг-провайдер RuVDS вышел на рынок Казахстана

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российский хостинг-провайдер RuVDS открыл два дата-центра в Казахстане и начал оказывать услуги виртуального хостинга. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.

Российский хостинг-провайдер RuVDS вышел на рынок Казахстана

Услуги предоставляются на базе коммерческих центров обработки данных (ЦОД) АО «Транстелеком» (Казахстан), в которых RuVDS разместила собственное серверное оборудование. Дата-центры располагаются в Алма-Ате и Астане.

В общей сложности хостинг-провайдер планирует вложить в покупку собственного серверного оборудования для реализации проекта 50 млн рублей. Объемы инвестиций могут увеличить при условии повышенного спроса.

«Аренда виртуального сервера в Казахстане позволит существенно уменьшить время отклика и загрузки для конечного пользователя, который находится в Среднеазиатском регионе», — сообщил основатель и генеральный директор RuVDS Никита Цаплин.

Оплатить хостинг можно будет в том числе с помощью пластиковых карт, выпущенных в Казахстане и других странах.

  • RuVDS — один из ведущих российских хостинг-провайдеров VPS/VDS серверов, основное направление работы — оказание услуг IaaS корпоративного класса. У компании есть дата-центр в Королеве, а также шесть гермозон (две в Москве, по одной в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирскe).
  • По собственным данным компании, среди партнеров RuVDS такие компании, как VK, Gett, БКС, Мосбиржа и другие.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как организовать прием платежей в Казахстане — личный опыт
  2. 2 Фитнес-клубы зарабатывают, когда вы не пользуетесь абонементом? Все наоборот
  3. 3 Упрощенка, льготы и подводные камни: что учесть бизнесу, который планирует работать в нескольких странах
  4. 4 Зачем EdTech-проекту сегодня идти в Казахстан?
  5. 5 Банковское обслуживание в Казахстане: что нужно знать российским предпринимателям
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

05 апреля 2023

Optimize & Organize Challenge

05 апреля 2023

RLT.Hack

05 апреля 2023

Startup Tour 2023 Байкальск

07 апреля 2023

AssistiveTech

07 апреля 2023

Весенний Всероссийский онлайн-хакатон 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Истории

«Люди думали, что это полное безумие»: главное из интервью CEO OpenAI Сэма Альтмана

Колонки

В Аргентину без розовых очков: к чему готовиться на самом деле, чтобы вести там бизнес

Аналитика

Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом

Списки и рейтинги

Самые интересные нейросети: топ-14 сервисов для раскрашивания изображений, генерации текста и не только

Истории

Как сделать презентацию в СhatGPT: пошаговая инструкция