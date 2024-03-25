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Обвиняемые по делу о хищении 1,3 млрд рублей в РВК получили реальные сроки

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Таганский суд Москвы приговорил экс-директора департамента инвестиций и члена правления «Российской венчурной компании» (РВК) Яна Рязанцева и соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича к 6 и 5,5 годам колонии соответственно за мошенничество.

Обвиняемые по делу о хищении 1,3 млрд рублей в РВК получили реальные сроки
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Оба подсудимых были взяты под стражу в зале суда, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Также суд частично удовлетворил иск РВК к Рязанцеву и Чучкевичу о возмещении вреда и взыскал 394 млн 984 тыс. рублей.

Предпринимателей арестовали в 2018 году, но освободили из-под стражи после вмешательства уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Газета «Коммерсантъ» сообщала, что под видом инвестиций в американскую Alion Energy Inc. предприниматели перечислили ей 1,3 млрд рублей из средств РВК, которые были похищены.

Чучкевич и Рязанцев, как сообщается, находились в преступном сговоре и с 2012 по 2016 год по договорам займов перечислили несколько траншей через британский фонд. Общая сумма траншей достигла $22,7 млн.

Переводы были проведены вопреки решениям совета директоров венчурной компании, которая находилась в состоянии, близком к банкротству. В итоге деньги обналичили, а ущерб компании составил 1,3 млрд рублей.

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Фото на обложке: Unsplash

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