РВК запустит некоммерческую академию для обучения игроков венчурного рынка

Российская венчурная компания (РВК) создаст Академию РВК — это некоммерческий образовательный проект для участников российского венчурного рынка. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ, РВК входит в его структуру).
Первым проектом Академии РВК станет курс для управляющих венчурными фондами с фокусом на инвестиции в российские технологические компании.
На курсе разберут ключевые аспекты формирования и управления венчурным фондом: от привлечения инвесторов и анализа инвестиционных возможностей до управления портфельными компаниями и рисками.
Проект ориентирован на профессиональных участников венчурной индустрии, а также на финансистов и инвесторов, желающих в своей работе сфокусироваться на венчурном рынке и технологическом предпринимательстве, отмечает РФПИ.
Гендиректор РВК Анатолий Браверман рассчитывает, что академия повысит качество работы существующих фондов, сформирует новые команды и впоследствии позволит «запустить новые фонды с качественным управлением, что обеспечит дополнительный приток инвестиций в развитие российских технологических компаний».
РВК — государственный фонд фондов, создан в 2006 году для развития венчурного рынка РФ. С 2021 года в рамках реформы институтов развития РВК входит в структуру РФПИ.
Фото на обложке: Unsplash
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