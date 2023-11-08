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РВК запустит некоммерческую академию для обучения игроков венчурного рынка

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российская венчурная компания (РВК) создаст Академию РВК — это некоммерческий образовательный проект для участников российского венчурного рынка. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ, РВК входит в его структуру).

РВК запустит некоммерческую академию для обучения игроков венчурного рынка

Первым проектом Академии РВК станет курс для управляющих венчурными фондами с фокусом на инвестиции в российские технологические компании.  

На курсе разберут ключевые аспекты формирования и управления венчурным фондом: от привлечения инвесторов и анализа инвестиционных возможностей до управления портфельными компаниями и рисками.

Проект ориентирован на профессиональных участников венчурной индустрии, а также на финансистов и инвесторов, желающих в своей работе сфокусироваться на венчурном рынке и технологическом предпринимательстве, отмечает РФПИ.

Гендиректор РВК Анатолий Браверман рассчитывает, что академия повысит качество работы существующих фондов, сформирует новые команды и впоследствии позволит «запустить новые фонды с качественным управлением, что обеспечит дополнительный приток инвестиций в развитие российских технологических компаний».

РВК — государственный фонд фондов, создан в 2006 году для развития венчурного рынка РФ. С 2021 года в рамках реформы институтов развития РВК входит в структуру РФПИ.  

Фото на обложке: Unsplash

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