Дочерний фонд РВК вышел из Pulsar Venture Capital

Инфраструктурный фонд Российской Венчурной Компании (Инфрафонд РВК) выходит из портфельной компании «Пульсар Экосистем» (Pulsar Venture Capital). Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе РВК.

Доля Инфрафонда в размере 12,5% продана менеджменту Pulsar VC. Финансовые условия сделки не разглашаются.



Как отметил директор дочерних фондов РВК Михаил Федотов, выход из проекта был своевременным, и сторона удовлетворена его условиями. Он также отметил, что финансовые вложения Инфрафонда в проект показали положительную доходность.

«Пульсар Экосистем» была создана в Республике Татарстан в 2012 году. Компания работает в сфере консалтинга и организатора мероприятий. Сейчас Pulsar VC позиционирует себя как бизнес-акселератор и венчурный фонд.



С 2014 года проводит акселерационные программы для масштабирования российских стартапов на международные рынки.



Как сообщается, Инфрафонд и Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан (ИВФ РТ) инвестировали в компанию несколько десятков млн рублей. Основной период инвестирования пришелся на 2012-13 годы.

«Сегодня задачи, которые ставились Инфрафондом совместно с ИВФ РТ, а именно: развитие и создание региональной экосистемы венчурного инвестирования — выполнены», — подчеркнули в ИВФ РТ.