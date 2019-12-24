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Дочерний фонд РВК вышел из Pulsar Venture Capital

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Инфраструктурный фонд Российской Венчурной Компании (Инфрафонд РВК) выходит из портфельной компании «Пульсар Экосистем» (Pulsar Venture Capital). Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе РВК.

Дочерний фонд РВК вышел из Pulsar Venture Capital

Доля Инфрафонда в размере 12,5% продана менеджменту Pulsar VC. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Как отметил директор дочерних фондов РВК Михаил Федотов, выход из проекта был своевременным, и сторона удовлетворена его условиями. Он также отметил, что финансовые вложения Инфрафонда в проект показали положительную доходность.

«Пульсар Экосистем» была создана в Республике Татарстан в 2012 году. Компания работает в сфере консалтинга и организатора мероприятий. Сейчас Pulsar VC позиционирует себя как бизнес-акселератор и венчурный фонд.

С 2014 года проводит акселерационные программы для масштабирования российских стартапов на международные рынки.

Как сообщается, Инфрафонд и Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан (ИВФ РТ) инвестировали в компанию несколько десятков млн рублей. Основной период инвестирования пришелся на 2012-13 годы.

«Сегодня задачи, которые ставились Инфрафондом совместно с ИВФ РТ, а именно: развитие и создание региональной экосистемы венчурного инвестирования — выполнены», — подчеркнули в ИВФ РТ.

Ранее в этом году «Татнефть» и Pulsar VC запустили акселератор для химических и биотех-стартапов.

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock

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