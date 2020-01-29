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Фонд с участием РВК и VEB Ventures вложил 100 млн рублей в российские технологии нефтедобычи

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Венчурный фонд «Новая индустрия» вложил 100 млн рублей в российские технологии нефтедобычи. Инвестиции получила компания «АДЛ Заканчивание», которая разрабатывает и производит решения в области многоствольного и многозабойного заканчивания скважин. Об этом Rusbase рассказали в Veb Ventures.

Фонд с участием РВК и VEB Ventures вложил 100 млн рублей в российские технологии нефтедобычи

Фонд «Новая индустрия» (New Industry Ventures) — совместный проект Veb Ventures, «Газпром нефти», Газпромбанка и Российской венчурной компании (РВК).

В фонде считают, что технологии многоствольного закачивания, которые развивает «АДЛ Заканчивание», в ближайшие годы перейдут «из премиальной в категорию экономически выгодного и востребованного продукта для недропользователей».

Разработки «АДЛ Заканчивания» позволяют строить боковые стволы в действующих скважинах, сохраняя дебит основного ствола. За счет бурения дополнительных стволов увеливиается площадь вскрытия пласта.

По словам генерального директора по разведке и добыче «Газпром нефти» Вадима Яковлева, такие технологиии нужны для освоения трудноизвлекаемых запасов.

Сегодня 90% оборудования для многоствольного заканчивания на российском рынке импортное, говорится на сайте «АДЛ Заканчивания». 

«АДЛ Заканчивание» является резидентом Сколково. Стартап основан в 2017 году. По данным ЕГРЮЛ, по 45% компании принадлежат Динару Назимову и Александру Кашлеву, еще по 5% — Сергею Федотову и кипрской Adala Completions Ltd.

Разработки стартапа прошли НИОКР, стендовые испытания, имеют прототип системы и готовы к серийному производству, уточнили в Veb Ventures. Инвестиции помогут компании расширить производственные мощности и усовершенствовать технологии.

По теме: «Нужно быть аккуратным, чтобы не свалиться в грантоедство»: гендиректор VEB Ventures Олег Теплов об инвестициях, работе фонда и советах стартаперам

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