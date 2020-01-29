«Нужно быть аккуратным, чтобы не свалиться в грантоедство»: гендиректор VEB Ventures Олег Теплов об инвестициях, работе фонда и советах стартаперам

Также вы узнаете о сделках VEB Ventures и о том, как попасть в портфель фонда.

Мы пообщались с гендиректором венчурного фонда VEB Ventures и одним из создателей программы НТИ Олегом Тепловым. Олег рассказал, где искать инвестора, как привлечь деньги, катаясь на велосипедах, и почему не стоит развивать бизнес только на гранты.

— Олег, расскажите, как возникла идея создать VEB Ventures?

— Все началось с запуска Национальной технологической инициативы (НТИ). Работая в администрации президента, я принимал участие в ее создании вместе с Дмитрием Песковым, Андреем Белоусовым и другими отцами-основателями НТИ. В течение некоторого времени я отчасти курировал эту программу.

Программа НТИ — это не только про идеи, опытные образцы и пилотные запуски. НТИ должна способствовать формированию и «выращиванию» проектов с потенциалом коммерциализации. В связи с тем, что на этом этапе развития проекта начинают действовать рыночные законы, механизмы финансирования также должны быть рыночными — а значит, это уже не гранты, а возвратные средства. Так родилась идея создания фонда при государственном институте развития, который выступит инструментом предоставления предпринимателям возвратных средств. Этим институтом стала корпорация ВЭБ.РФ.

В 2017 году было принято решение создать фонд для поддержки проектов НТИ, программы «Цифровая экономика» и других инновационных высокотехнологичных компаний. А дальше началась самостоятельная жизнь фонда и поиск его места в экосистеме инновационных институтов развития, больших госпрограмм.

— Куда вкладывается VEB Ventures?

— Фонд вкладывается в то, на что у него есть мандат в соответствии со стратегией. В первую очередь, это три ключевых направления: городская экономика, НТИ, цифровая экономика. Три больших пласта, три материка, где мы ищем свои проекты.

Если говорить более детально про конкретные технологии, то нашими приоритетами являются новые материалы, энергетика, системы управления предприятиями, например, цифровые двойники. Нам также интересны биотех и телемедицина.

При этом существует ряд индустрий, которые требуют совершенно иного подхода от венчурного инвестора. Например, в фармацевтике сроки и этапы развития проекта от идеи до приносящего прибыль продукта принципиально иные, чем в других отраслях, что формирует другой профиль риска и время выхода из сделки. В такие индустрии мы не инвестируем.

Также мы не идем в отрасли, которые перегреты или переинвестированы, где рынок не испытывает недостатка в источниках финансирования: это криптовалюты, финтех и т.д. Но в системы распределенного реестра мы можем инвестировать.

Олег Теплов на презентации стратегии VEB Ventures

— Искусственный интеллект?

— Искусственный интеллект — да. Более того, VEB Ventures является одним из институтов, через которые будут распределяться средства на развитие сквозных цифровых технологий в рамках программы «Цифровая экономика». Мы помогаем компаниям-лидерам в поиске и инвестировании проектов, предлагающих технологические решения по этим направлениям.

— Электронная коммерция?

— Нам интересна эта отрасль, в первую очередь, с точки зрения запуска платформенных решений. Мы работаем вместе с нашими партнерами над созданием финансовых маркетплейсов для институтов развития. Пример такого решения — партнерство с Mail.ru Group, в рамках которого наша портфельная компания разрабатывает платформу для институтов развития. Она называется «Развивай.РФ» и объединяет наших старших партнеров и товарищей — ВЭБ.РФ, «Дом.РФ», Корпорацию МСП, РЭЦ, нас в том числе. Другие частные институты тоже могут принять участие. Первое соглашение уже заключили.

— Сколько обычно вкладываете в проекты?

— У нас есть два направления деятельности. Первое, базовое, когда мы выступаем как стратегический инвестиционный фонд, который инвестирует самостоятельно или иногда вместе с партнером-соинвестором. Объем сделки в этом случае составляет от 300 млн до 1 млрд рублей. Соответственно, мы участвуем в раундах от А до C. Мы готовы инвестировать в компании, которые уже получали финансирование от «Сколково», РВК и готовы к масштабированию своего бизнеса.

Второе направление — поддержка менее зрелых проектов, запрашивающих финансирование от 50 млн рублей.

Решение о выделении средств может быть принято, если проект соответствует критериям «проекта развития», то есть относится к программе НТИ или «Цифровая экономика». Такой отбор происходит совместно с компанией-лидером, отвечающей за развитие той или иной сквозной технологии. Это является отдельным мандатом, отдельной задачей.

— Какую долю обычно берете?

Мы не берем больше 49%, потому что хотим оставлять основателям или первым инвесторам возможность операционного управления компанией и принятия тактических решений.

Нам важно видеть заинтересованность фаундеров, в том числе коммерческую, в развитии своего бизнеса. Но при этом, как инвестор, мы оставляем за собой право на место в совете директоров и участие в утверждении стратегии компании.

«К нам можно приходить. Дверь открыта»

— Вы сами ищете стартапы или к вам можно приходить?

— Конечно, к нам можно и нужно приходить. Дверь открыта. Рынок очень насыщен компаниями ранних стадий, но более зрелых компаний уже не так много. Это специфика венчурного рынка. И поэтому мы используем все доступные возможности.

Мы сами осуществляем поиск проектов на рынке. Работаем с партнерами, такими как «Сколково», РВК, Фонд содействия инновациям, «Роснано» и частными инвестиционными фондами.

Мероприятия, партнерские программы на различных форумах, собственные конкурсы, например Eastbound, — тоже возможность попасть в нашу воронку.

Презентация проектов в рамках международного конкурса стартапов Eastbound, организованного VEB Ventures

— А сами ходите на сторонние конкурсы?

— Мы мониторим результаты большинства конкурсов, держа в уме наш стадийный фокус. Зрелые компании не всегда участвуют в подобных мероприятиях.

Мы больше смотрим на портфели наших партнеров. Создаем вместе с ними фонды для более ранних стадий. Например, совместно с «Газпром нефтью», «Газпромбанком» и РВК мы запустили фонд «Новая индустрия», который уже инвестировал 100 млн рублей в «АДЛ Заканчивание», разработчика технологий в области многоствольного заканчивания скважин.

— Если стартап хочет попасть к вам, что ему нужно сделать?

— Можно оставить заявку на сайте или на едином портале «Развивай.РФ», можно написать нам на почту, на страницу фонда в Facebook.

В заявке нужно указать отрасль, объем запрашиваемых средств, их целевое использование, приложить бизнес-план, финмодель. Обозначить себя. Сказать, что есть такой проект, что ему интересно поработать с нами, и дальше уже начинается взаимодействие напрямую с инициатором.

Все запросы мы структурируем, систематизируем, что-то отправляем сразу нашим партнерам. Потому что это не наш чек, не наш мандат, не наша стадия. Причем не просто отправили и забыли, а отвечаем: «Коллеги, вам необходимо работать с Фондом содействия инновациям, потому что вам нужно 5 млн рублей на идею, это не наша тема».

Так, недавно один стартап получил грант от Фонда содействия инновациям. Ребята просто катались со мной на велосипедах, и мы разговаривали про проект, который для нас как для спортсменов важен и нужен. Я, как ментор, дал им несколько рекомендаций, они получили первый грант от Фонда Бортника, организовали платный пилот и начинают развиваться. Я уверен, что уже через два шага команда будет готова обратиться в VEB Ventures за средствами на масштабирование своего бизнеса.

Проект называется IQ-Beat. Это майки с датчиками снятия показателей ЭКГ, сердцебиения и т.д. Есть пояса, но они обычно натирают. А тут можно просто надеть майку, которая передаст данные в твои часы. SportTech — одно из наших направлений.

Олег Теплов участвует в забеге Roscongress Spief Race-2019

— Что даете помимо инвестиций?

— Мы активно участвуем в жизни наших компаний. Активно работая на венчурном рынке, мы видим общую картину, что позволяет нам находить синергии между проектами, в которые мы инвестируем. Например, я знаю, что у меня есть или будет инвестиция в компанию, предоставляющую сервисные мощности для разработчиков. И я знаю, что работаю с коворкингами. Я объединяю эти направления, и мы получаем новый продукт на рынке. Так мы повышаем капитализацию сразу обеих компаний.

Мы стараемся отыскать подобные синергии и за счет этого повысить стоимость портфеля. Это первое. Второе — используя ресурс доступа к крупным игрокам, являясь дочерним обществом большой государственной корпорации развития, мы открываем для наших портфельных компаний рынок сбыта своих продуктов.

Также мы помогаем предпринимателям выходить на международные рынки, используя совместные платформы с иностранными партнерами, в частности, фонды, которые мы открываем за рубежом.

Мы смотрим на возможности участия наших портфельных компаний в программах НТИ и «Цифровая экономика». Если проект отвечает дорожным картам программ НТИ и «Цифра», то он может получить дополнительные инструменты поддержки.

Приведу пример. Средства VEB Ventures, предоставленные в форме инвестиции, могут быть использованы для увеличения оборотов, продаж, т.е. для развития коммерческой составляющей. В то же время исследование и разработка новых технологий может реализовываться за счет финансовых инструментов, предусмотренных программой НТИ, например, грантов. Также может быть использован механизм субсидирования процентной ставки по кредитам на «оборотку», так как мы входим в основной капитал, а компания нуждается и в оборотных средствах. То есть мы формируем более комфортную историю с финансовым рычагом.

Таким образом мы делаем компанию bankable, она может уверено стоять на ногах, идти в обычные банки за оборотным кредитом, выходить на международные рынки.

Обсуждение итогов конкурса Eastbound с членами жюри

— Вы инвестируете только в российские компании?

— В основном да. С нашими международными партнерами мы вкладываем в иностранных юрисдикциях в том числе. Но подразумевается, что любая инвестиция должна иметь «российский угол», например, средства могут быть вложены в зарубежную дочку нашей российской компании.

О сделках фонда и планах на будущее

— Сколько сейчас проектов в портфеле?

— К концу года мы подошли с 5 проектами. Это фонды и 3 сделки. Первый проект — развитие Wi-Fi в Дели. Это совместный проект с «МаксимаТелеком» и первый транш нашего большого проекта с индийскими партнерами.

Второй проект — совместное предприятие с Mail.ru Group, создание финансового маркетплейса, платформы для всех институтов развития «Развивай.РФ».

Третий проект — более знаковый для наc как для стратегического инвестфонда — закрытие сделки с «Группой O3». Это технологическая компания, производящая защитные материалы и оказывающая промышленный сервис для строительства и безопасной эксплуатации индустриальных и инфраструктурных объектов.

И фонды — это российско-индийская инвестиционная платформа Viman Capital и фонд «Новая индустрия».

— Какие объемы фондов?

— «Новая индустрия»: общий объем первого закрытия составил 4 млрд рублей, наша — одна четвертая часть.

Фонд с индийскими партнерами: общий объем — $100 млн. Наша — половина.

Приветственное слово членов жюри конкурса Eastbound

— По сделкам какие доли получили?

— Мы сохраняем нашу пропорцию и не берем больше 49%.

— А по сумме?

— Разные сделки. Самая большая инвестиция на сегодняшний день — в «Группу О3» — 500 млн рублей. Вторая и третья сделки меньше по деньгам. Так как они находятся в активной стадии дальнейшего развития, финальный объем называть преждевременно.

— Есть ли планы по запуску совместных предприятий с партнерами?

— Сейчас мы работаем над увеличением воронки. 2020 год — это год наращивания не только пайплайна, но и самого портфеля. Поэтому в планах порядка 7 сделок. У нас около 200 проектов в активной фазе, из них на разных стадиях одобрения до конца года будет 25-30 проектов.

Мы активно взаимодействуем в рамках «Цифровой экономики» со Сбербанком и «Роснано» по тематике искусственного интеллекта. И там возможны коллаборации, совместные предприятия, так как мы можем осуществлять как прямые инвестиции, так и входить в SPV спин-офф.

Также мы плотно работаем с рядом других партнеров. Совсем скоро мы расскажем о совместных интересных проектах.

— Будет ли запущен второй фонд?

— Первый фонд будет работать до 2030 года. У нас в планах есть создание и других фондов. Наш ключевой фокус — прямое инвестирование. И по факту после первого активного периода инвестиций мы выходим в модель evergreen, инвестируя деньги, которые получаем от выходов.

Советы предпринимателям

— Как вы думаете, что полезнее для предпринимателей: гранты или инвестиции?

— Природа этих денег может быть одна, но задачи у этих форм поддержки разные. Гранты нужны предпринимателям, чтобы протестировать свою идею, понять, что данная разработка будет иметь шанс на жизнь или данный спин-офф может быть проинвестирован.

Но, вступая на тропу получателя гранта, нужно быть очень аккуратным, чтобы не свалиться в формат такого «грантоедства».

Предпринимателю нужно отдавать себе отчет, что если постоянно развивать проект на квази-бесплатные деньги, то он будет на глиняных ногах. Потому что как только проект столкнется с реалиями бизнеса и конкурентной борьбы, то просто может не взлететь.

В таких условиях значительно повышается риск не пройти «долину смерти» — из-за того, что для созданного продукта не оказалось рынка Или ты его не чувствуешь, не умеешь с ним работать, потому что находился все время в тепличных условиях. Это очень опасная, зыбкая почва.

Поэтому, я считаю, правильный баланс инвестиций возвратных и инвестиций невозвратных (грантов) как раз может дать предпринимателю правильные уроки.

Средний возраст предпринимателя, который добился успеха в Долине, — 45 лет. Это человек, который раз 20 ошибся, упал, потом поднялся и пошел дальше. У нас зачастую бывает так: один раз попробовал, обжегся, упал — и все, крест поставил на себе. Государство это понимает и готово делить риски с предпринимателем, но до определенного момента. И с этого момента надо выходить в возвратный капитал и быть готовым на горизонте трех-пяти лет либо выкупить себе компанию обратно, либо найти стратега и убедить его в том, что ему это надо.

— Какие советы могли бы дать предпринимателям?

— Нужно быть открытым к внешней информации. Создавая свой продукт, даже будучи в нем уверенным, регулярно тестировать его на адекватность текущим трендам и рынку, чтобы иметь возможность быстро что-то изменить.

Не бояться государственных денег. Они могут в какой-то момент показаться токсичными. Но на самом деле институты развития, которые работают с предоставлением грантов, стараются сделать так, чтобы получение средств было комфортным для предпринимателя. Кого-то пугает количество отчетов, документации, но к этому надо относиться спокойно.

Еще в числе советов — заниматься спортом, быть в тусовках, искать нестандартные способы знакомства с инвесторами.

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Фото: пресс-служба VEB Ventures