СП «Сбера» и Cognitive Technologies вложило $9 млн в проект внедрения ИИ на железной дороге

Совместное предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies — компания Cognitive Pilot инвестировала $9 млн за три года в проект автономного управления локомотивами на железной дороге на основе искусственного интеллекта.

В январе компания объявила о начале серийного производства системы помощи машинисту маневрового железнодорожного локомотива на базе технологии Cognitive Rail Pilot, начинка для которой делается на первой в России робофабрике в Томске.

«"Портирование" нашего платформенного решения для автономного управления транспортом на основе ИИ на железной дороге заняло у нас порядка трех лет. За этот период нами было инвестировано в проект порядка $9 млн. Вернуть вложения планируется за два года. Но это не означает, что разработки и инвестиции в направление остановятся. Это двусторонний и непрерывный процесс», — пояснили RB.RU в компании.

Cognitive Pilot получила необходимые разрешения и готова начать поставки также в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.

Как пояснила генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова, роботы позволят снять с машиниста рутинную нагрузку и оказать помощь в экстренных ситуациях.

Система на основе ИИ призвана повысить уровень безопасности. Экономическая модель ее использования дает быструю окупаемость за счет повышения ритмичности работы локомотивов.

«С началом серийных поставок нашей Cognitive Rail Pilot мы уверены, что уровень безопасности маневровых операций на железной дороге выйдет на качественно новый уровень, со снижением числа инцидентов до 70%», — заявила генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова.

Мировой рынок систем автономного управления ж/д транспортом динамично развивается. По данным аналитиков Visiongain, сегодня его объем составляет более $7 млрд и к 2031 году превысит $21 млрд с ежегодной динамикой 11,4%.

Ранее Cognitive Pilot внедрила робота для управления сельскохозяйственной техникой.

Компания Cognitive Pilot создана в 2019 году. В числе ее клиентов «Эконива», ГАП «Ресурс», ГК «Степь», «Агрокомплекс им. Ткачева» и другие. 30% в компании принадлежит Сбербанку, а 70% — у Cognitive Technologies.

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Фото: Cognitive Pilot