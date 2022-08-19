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РЖД показали двухэтажный вагон-бистро в поездах дальнего следования

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

РЖД показали двухэтажный вагон-бистро нового модельного ряда в поездах дальнего следования. При его разработке учитывался российский и международный конструкторский опыт, говорится в сообщении компании.

РЖД показали двухэтажный вагон-бистро в поездах дальнего следования

Сейчас новый вагон-бистро курсирует в составе туристического поезда «В Карелию». До конца 2022 года такой вагон появится еще в пяти поездах.

В основе вагона-бистро — усовершенствованный кузов, он позволил расширить салон обеденного зала на втором этаже. Теперь кроме четырехместных столов тут есть продольная стойка с поворотными креслами.

Салон оснащен дополнительной кофе-машиной, двумя ТВ-панелями, информационными табло. Также предусмотрены надоконные полки для личных вещей пассажиров и стеллаж для багажа.

На местах для пассажиров есть различные зарядные станции для гаджетов (беспроводные зарядные устройства, розетки и USB-разъемы), светильники с двухтоновым режимом работы, кнопками вызова официанта.

На кухне установлены дополнительные микроволновая печь и посудомоечная машина. Плавный ход вагона обеспечивается за счет пневматической подвески.

Фото: РЖД

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