РЖД решили отказаться от вагонов-ресторанов

«Российские железные дороги» (РЖД) планируют убрать вагоны-рестораны, оставив их только в туристических и фирменных поездах.

«Вагон-ресторан воспринимаю как нечто дорогостоящее», — сообщил глава холдинга Олег Белозеров, его слова приводит РБК.

По его словам, в поездах, где уберут вагоны-рестораны, планируется предлагать иной список блюд, которые можно быстро разогреть, например бургеры. «Соответственно, это определенный тип питания, и мы хотели бы, чтобы в поездах это тоже можно было бы себе позволить. Сделали набор [продуктов питания], затем разогрели и применили», — сказал глава РЖД.

По словам Белозерова, РЖД думают о смене концепции и названия вагона-ресторана. При этом компания уже выработала определенную линейку по набору питания. Несколько поездов уже тестируют нововведение.

Глава РЖД считает, что у пассажира должен быть выбор: купить особое блюдо в вагоне-ресторане, разогреть питание в своем вагоне или заказать доставку еды к вагону через смартфон.

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