РЖД предложат стартапам научить «Алису» заказывать билеты на поезд и сообщать о смене маршрутов

Куйбышевская железная дорога в партнерстве с Yandex.Cloud и YellowRockets открыли первый онлайн-хакатон для решения технологических задач и улучшения сервисов РЖД. Об этом Rusbase рассказал представитель платформы Yandex.Cloud.

Призовой фонд составит 900 тысяч рублей. Заявки принимаются до 17 ноября по ссылке.

Участникам предложат несколько задач на выбор. Например, разработать решения для пассажиров РЖД с участием голосового помощника «Яндекса»: научить «Алису» заказывать билеты на поезд или информировать пассажиров об изменениях маршрутов.

Также команды смогут разработать для РЖД платформу для поиска инновационных проектов, добавить функционал в приложение фирменных поездов РЖД «Попутчик», оптимизировать работу кассиров или придумать, как оцифровать топливные склады.

Для разработки решений Yandex.Cloud предоставит командам-участникам дополнительные гранты в размере 5 тысяч рублей на тестирование и использование инфраструктурных сервисов и сервисов Data Storage & Analytics, Cloud-Native, ML & AI, в том числе доступ к сервису Yandex SpeechKit (позволяет использовать речевые технологии «Яндекса», распознавание речи и синтез речи).

В течение хакатона менторы из команды «Алисы» поделятся экспертизой по созданию голосовых навыков и диалогов, а архитекторы Yandex.Cloud проведут индивидуальные консультации.

Организаторы хакатона ждут разработчиков голосовых интерфейсов и навыков, дата-сайентистов, программистов, продакт-менеджеров, бизнес-аналитиков, дизайнеров и маркетологов.

Хакатон пройдет в два этапа. После подачи заявок командам предложат решить тестовые задачи. В финал пройдет 20 команд, за каждой из которых будет закреплен индивидуальный ментор.

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