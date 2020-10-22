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РЖД предложат стартапам научить «Алису» заказывать билеты на поезд и сообщать о смене маршрутов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Куйбышевская железная дорога в партнерстве с Yandex.Cloud и YellowRockets открыли первый онлайн-хакатон для решения технологических задач и улучшения сервисов РЖД. Об этом Rusbase рассказал представитель платформы Yandex.Cloud.

РЖД предложат стартапам научить «Алису» заказывать билеты на поезд и сообщать о смене маршрутов

Призовой фонд составит 900 тысяч рублей. Заявки принимаются до 17 ноября по ссылке.

Участникам предложат несколько задач на выбор. Например, разработать решения для пассажиров РЖД с участием голосового помощника «Яндекса»: научить «Алису» заказывать билеты на поезд или информировать пассажиров об изменениях маршрутов. 

Также команды смогут разработать для РЖД платформу для поиска инновационных проектов, добавить функционал в приложение фирменных поездов РЖД «Попутчик»,  оптимизировать работу кассиров или придумать, как оцифровать топливные склады.

Для разработки решений Yandex.Cloud предоставит командам-участникам дополнительные гранты в размере 5 тысяч рублей на тестирование и использование инфраструктурных сервисов и сервисов Data Storage & Analytics, Cloud-Native, ML & AI, в том числе доступ к сервису Yandex SpeechKit (позволяет использовать речевые технологии «Яндекса», распознавание речи и синтез речи).

В течение хакатона менторы из команды «Алисы» поделятся экспертизой по созданию голосовых навыков и диалогов, а  архитекторы Yandex.Cloud проведут индивидуальные консультации.

Организаторы хакатона ждут разработчиков голосовых интерфейсов и навыков, дата-сайентистов, программистов, продакт-менеджеров, бизнес-аналитиков, дизайнеров и маркетологов.

Хакатон пройдет в два этапа. После подачи заявок командам предложат решить тестовые задачи. В финал пройдет 20 команд, за каждой из которых будет закреплен индивидуальный ментор.

Фото: Unsplash

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