РЖД введет новые классы обслуживания и начнет продавать билеты на мероприятия

В 2020 году перевозчик «Российские железные дороги» переименует классы обслуживания и будет продавать билеты на мероприятия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании.

Директор РЖД по IT Евгений Чаркин сообщил агентству, что в марте 2020 года в системе появятся четыре новых класса: «бюджет», «эконом», «комфорт» и «бизнес». Они заменят сочетания «1Э», «2Б» и прочие.

В 2019 году компания уже заявляла о готовящемся переименовании. Тогда гендиректор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК), «дочки» РЖД, Петр Иванов не исключал, что слово «плацкарт» может в дальнейшем исчезнуть из названия.

Как передает РИА Новости, в 2018 году ФПК анонсировал планы по смене уровней обслуживания. Предлагалось ввести «эконом», «комфорт», «бизнес», а вагоны старых образцов выделить в отдельный «эконом-бюджет». Поезда должны были поделить на «дневной экспресс», «ночной поезд», «традиционный поезд», «туристический поезд».

Кроме переименований РЖД планирует начать продажу билетов на культурные мероприятия. Как сообщил журналистам Чаркин, во второй половине 2020 года через сайт и приложение компании можно будет купить экскурсии и билеты в театр.

В конце 2019 года в РЖД анонсировали продажу билетов на автобусы и самолеты по России и за границей. Партнерами среди железных дорог Европы согласились выступить итальянский перевозчик Trenitalia, немецкий DB и французский SNCF.