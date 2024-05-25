Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

РЖД создаст лист ожидания для покупки железнодорожных билетов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

РЖД создаст лист ожидания для покупки железнодорожных билетов. В очередь можно будет встать на покупку новых и возвращенных билетов. Ранее пассажирская компания запустила собственное приложение, им пользуются 220 тыс. человек.

РЖД создаст лист ожидания для покупки железнодорожных билетов

РЖД разрабатывает опцию постановки человека в очередь на покупку железнодорожных билетов. Об этом рассказал сообщил заместитель руководителя департамента информатизации РЖД Юрий Данилов, его слова передает ТАСС.

Вставшие в лист ожидания люди смогут купить возвращенные билеты, либо новые, когда к поездам присоединяют дополнительные вагоны. Сервис находится в разработке, ее первый этап планируют завершить в мае.

Также РЖД работает над созданием сервиса для быстрой покупки билетов по заданным параметрам. По словам Данилова, пассажирам иногда не получается купить билеты, потому что долго они ищут места на схеме вагона поезда. По заданному набору параметров покупку будет происходить мгновенно, добавил он.

В апреле РЖД запустила собственное мобильное PWA-приложение, на данный момент им пользуются 220 тыс. человек.

Фото на обложке: YuryKara / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Открыт прием заявок в акселератор РЖД
  2. 2 Не только твердо стоять на ногах: кто отвечает за ESG в крупнейших российских компаниях
  3. 3 Китайские инновации, которые мы можем использовать уже сегодня
  4. 4 Как застройщику продвигать ЖК с помощью геосервиса
  5. 5 Что такое дата-центр и как его выбрать?

ВОЗМОЖНОСТИ

25 мая 2024

IT SaveHealth

25 мая 2024

Pitch&Go (Sk Capital)

25 мая 2024

Sber500

Все ВОЗМОЖНОСТИ