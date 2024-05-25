РЖД создаст лист ожидания для покупки железнодорожных билетов. В очередь можно будет встать на покупку новых и возвращенных билетов. Ранее пассажирская компания запустила собственное приложение, им пользуются 220 тыс. человек.

РЖД разрабатывает опцию постановки человека в очередь на покупку железнодорожных билетов. Об этом рассказал сообщил заместитель руководителя департамента информатизации РЖД Юрий Данилов, его слова передает ТАСС.

Вставшие в лист ожидания люди смогут купить возвращенные билеты, либо новые, когда к поездам присоединяют дополнительные вагоны. Сервис находится в разработке, ее первый этап планируют завершить в мае.

Также РЖД работает над созданием сервиса для быстрой покупки билетов по заданным параметрам. По словам Данилова, пассажирам иногда не получается купить билеты, потому что долго они ищут места на схеме вагона поезда. По заданному набору параметров покупку будет происходить мгновенно, добавил он.

В апреле РЖД запустила собственное мобильное PWA-приложение, на данный момент им пользуются 220 тыс. человек.

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