РЖД в 2024 году запустит приложение для покупки билетов

В начале 2024 года РЖД планирует запустить web-версию приложения для покупки билетов (PWA, Progressive Web Applications). Им можно будет пользоваться, в том числе на iPhone, вместо удаленного из App Store.

PWA — это адаптированная для смартфонов версия портала, с ее помощью можно использовать весь функционал сайта. На первом этапе будут доступны только поезда дальнего следования, в будущем появятся и пригородные перевозки, пишут РИА Новости.

В компании напомнили, что удалять или переустанавливать приложение со смартфонов, работающих на iOS, не нужно. Уже установленные версии продолжат работать, а новые при удалении установить не получится, отметили там.

В июле Российские железные дороги (РЖД) сообщили о «массированной хакерской атаке» на сайт и мобильное приложение. Позднее работу сайта и приложения восстановили, но при этом массированные атаки продолжились.

Ранее сообщалось о разработке автоматизированного решения Start REQ, которое позволяет предотвратить появление уязвимостей на ранних стадиях разработки.

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