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РЖД переведут сотрудников на отечественный корпоративный мессенджер

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

РЖД переведут работников на отечественный корпоративный мессенджер, в том числе с возможностью проводить видеоконференции. Об этом сообщает «РИА Новости».

РЖД переведут сотрудников на отечественный корпоративный мессенджер
«Компания РЖД начинает установку на смартфоны работников корпоративного мессенджера еXpress, который позволит общаться и проводить видеоконференции как внутри компании, так и со сторонними организациями без риска утечки данных», — сообщила компания.

Инструкции по установке мессенджера и правила работы с ним сотрудникам компании отправили 10 апреля. В новом мессенджере есть те же сервисы, как и в других подобных программах: переписка, отправка файлов любых форматов, аудио- и видеозвонки, видеоконференции.

На сегодняшний день еXpress установили порядка 8 тысяч железнодорожников, пишет издание.

Мессенджер еXpress — российская разработка, 19 сентября 2019 года он включен Минкомсвязью в реестр отечественного программного обеспечения.

Мессенджер может скачать с сайта любой пользователь, однако у него есть открытая для всех общественная часть и корпоративная, куда доступ посторонним лицам регулируется протоколами компании, пояснила газете «Гудок» (корпоративная газета РЖД) начальник маркетингового отдела компании «Анлимитед Технолоджи» (разработчика eXpress) Анна Лямина.

Компания сама устанавливает телефонную книжку сотрудников, которые отображаются у каждого участника корпоративного сегмента. Основное отличие еXpress заключается в том, что переписка во внутрикорпоративном сегменте контролируется и остается на серверах, которые расположены в Главном вычислительном центре.

Личную телефонную книжку сторонних, не корпоративных контактов каждый формирует сам. Если сотрудник РЖД общается с тем, кто не внесен в корпоративный список, то данные проходят уже через общественные серверы.

Фото: Unsplash

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