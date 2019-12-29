РЖД в новых билетах попросят пассажиров нижних полок пускать попутчиков сверху

«Российские железные дороги» (РЖД) показали новый дизайн электронного пассажирского билета на поезда дальнего следования. Они появятся в продаже в первой половине 2020 года.

Как сообщает «РИА Новости», на новом бланке прописана просьба для пассажиров нижних полок разрешить попутчикам с верхних полок сидеть внизу в дневное время.

В ролике с описанием нового билета РЖД в качестве примера показали картинку билета, на котором у пассажира с верхним место написано: «Место для вашего багажа — сверху, на третьей полке. Стол общий. В дневное время разрешается сидеть на нижней полке».

В другом примере показано нижнее место. На билете написано: «Место для вашего багажа — снизу под полкой. Стол общий. В дневное время позволяйте пассажирам сверху сидеть на вашей полке».

Тема прав пассажиров верхних и нижних полок широко обсуждалась в декабре 2017 года после того, как ряд СМИ написали, то РЖД разрешили пассажирам с нижней полки не пускать пассажиров с верхней.

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