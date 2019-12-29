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РЖД в новых билетах попросят пассажиров нижних полок пускать попутчиков сверху

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Российские железные дороги» (РЖД) показали новый дизайн электронного пассажирского билета на поезда дальнего следования. Они появятся в продаже в первой половине 2020 года.

РЖД в новых билетах попросят пассажиров нижних полок пускать попутчиков сверху

Как сообщает «РИА Новости», на новом бланке прописана просьба для пассажиров нижних полок разрешить попутчикам с верхних полок сидеть внизу в дневное время.

В ролике с описанием нового билета РЖД в качестве примера показали картинку билета, на котором у пассажира с верхним место написано: «Место для вашего багажа — сверху, на третьей полке. Стол общий. В дневное время разрешается сидеть на нижней полке».

В другом примере показано нижнее место. На билете написано: «Место для вашего багажа — снизу под полкой. Стол общий. В дневное время позволяйте пассажирам сверху сидеть на вашей полке».

Тема прав пассажиров верхних и нижних полок широко обсуждалась в декабре 2017 года после того, как ряд СМИ написали, то РЖД разрешили пассажирам с нижней полки не пускать пассажиров с верхней.

Фото: Unsplash

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