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РЖД запустили новую версию сайта с поиском авиабилетов
Новости
Анастасия Марьина
«Российские железные дороги» (РЖД) запустили новую версию сайта. В настоящее время она работает в тестовом режиме.
РЖД запустили новую версию сайта с поиском авиабилетовАнастасия Марьина
При посещении главной страницы компания предлагает оценить обновления или вернуться на старую версию.
Новая версия главной страницы сайта
Старая версия главной страницы сайта
При поиске в новой версии, если билетов на нужную дату не найдется, РЖД предложит выкупить рейс с пересадкой или приобрести авиабилет.
Если пользователь выберет авиарейс, то система попросит ввести данные о количестве пассажиров, покажет доступные рейсы и их стоимость и предложит оформить заказ.
Фото на обложке: Unsplash
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