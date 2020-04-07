РЖД запустили новую версию сайта с поиском авиабилетов

«Российские железные дороги» (РЖД) запустили новую версию сайта . В настоящее время она работает в тестовом режиме.

При посещении главной страницы компания предлагает оценить обновления или вернуться на старую версию.

Новая версия главной страницы сайта

Старая версия главной страницы сайта

При поиске в новой версии, если билетов на нужную дату не найдется, РЖД предложит выкупить рейс с пересадкой или приобрести авиабилет.

Если пользователь выберет авиарейс, то система попросит ввести данные о количестве пассажиров, покажет доступные рейсы и их стоимость и предложит оформить заказ.

Фото на обложке: Unsplash