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РЖД запустили новую версию сайта с поиском авиабилетов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Российские железные дороги» (РЖД) запустили новую версию сайта. В настоящее время она работает в тестовом режиме.

РЖД запустили новую версию сайта с поиском авиабилетов

При посещении главной страницы компания предлагает оценить обновления или вернуться на старую версию.

Новая версия главной страницы сайта

Старая версия главной страницы сайта

При поиске в новой версии, если билетов на нужную дату не найдется, РЖД предложит выкупить рейс с пересадкой или приобрести авиабилет.

Если пользователь выберет авиарейс, то система попросит ввести данные о количестве пассажиров, покажет доступные рейсы и их стоимость и предложит оформить заказ.

Фото на обложке: Unsplash

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