РЖД отменит часть поездов дальнего следования из-за низкого спроса

Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД) отменила часть поездов дальнего следования, а также сократила периодичность курсирования некоторых поездов на внутригосударственных маршрутах. Об этом говорится в сообщении компании.

Эти меры были приняты в связи с риском распространения коронавируса и снижением пассажиропотока. Отмена поездов также коснется маршрута Москва – Санкт-Петербург.

С 24 марта по 13 апреля временно перестанут ходить:

поезд 32/31 Москва – Санкт-Петербург, из Санкт-Петербурга – с 26 марта по 15 апреля;

поезд 224/223 Москва – Санкт-Петербург с 23 апреля по 28 мая, из Санкт-Петербурга – с 25 марта по 30 апреля;

поезд 280/279 Москва – Санкт-Петербург 4 и 11 апреля, из Санкт-Петербурга – 6, 13 апреля;

поезд 288/287 Москва – Санкт-Петербург 11 апреля, из Санкт-Петербурга – 13 апреля.

Также сокращается периодичность курсирования двухэтажного поезда «Смена-А. Бетанкур» номер 25/26 Москва – Санкт-Петербург: отправление из столицы и Санкт-Петербурга с 28 марта по 25 апреля будет только по субботам.

Помимо этого сокращается периодичность курсирования поездов по маршрутам Екатеринбург – Ижевск, Екатеринбург – Казань, Иркутск – Забайкальск, Киров – Нижний Новгород, Челябинск – Омск, Димитровград – Ульяновск – Москва, Пенза – Ряжск, Самара – Казань, Уфа – Приобье, Тула – Москва – Калуга. Отменяются также поезда из Москвы в Нижний Новгород, Тамбов, Пензу, Рыбинск, Смоленск, Мурманск, Белгород и Саратов.

Ранее РЖД временно отменила поезда в Ниццу, Берлин, Прагу, Кишинев, Киев, Одессу, Николаев, Львов, Кривой Рог и китайские города.

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