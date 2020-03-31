РЖД отменит часть поездов дальнего следования из-за низкого спроса
Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД) отменила часть поездов дальнего следования, а также сократила периодичность курсирования некоторых поездов на внутригосударственных маршрутах. Об этом говорится в сообщении компании.
Эти меры были приняты в связи с риском распространения коронавируса и снижением пассажиропотока. Отмена поездов также коснется маршрута Москва – Санкт-Петербург.
С 24 марта по 13 апреля временно перестанут ходить:
- поезд 32/31 Москва – Санкт-Петербург, из Санкт-Петербурга – с 26 марта по 15 апреля;
- поезд 224/223 Москва – Санкт-Петербург с 23 апреля по 28 мая, из Санкт-Петербурга – с 25 марта по 30 апреля;
- поезд 280/279 Москва – Санкт-Петербург 4 и 11 апреля, из Санкт-Петербурга – 6, 13 апреля;
- поезд 288/287 Москва – Санкт-Петербург 11 апреля, из Санкт-Петербурга – 13 апреля.
Также сокращается периодичность курсирования двухэтажного поезда «Смена-А. Бетанкур» номер 25/26 Москва – Санкт-Петербург: отправление из столицы и Санкт-Петербурга с 28 марта по 25 апреля будет только по субботам.
Помимо этого сокращается периодичность курсирования поездов по маршрутам Екатеринбург – Ижевск, Екатеринбург – Казань, Иркутск – Забайкальск, Киров – Нижний Новгород, Челябинск – Омск, Димитровград – Ульяновск – Москва, Пенза – Ряжск, Самара – Казань, Уфа – Приобье, Тула – Москва – Калуга. Отменяются также поезда из Москвы в Нижний Новгород, Тамбов, Пензу, Рыбинск, Смоленск, Мурманск, Белгород и Саратов.
Ранее РЖД временно отменила поезда в Ниццу, Берлин, Прагу, Кишинев, Киев, Одессу, Николаев, Львов, Кривой Рог и китайские города.
Фото: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
- Предыдущая статья
- Следующая статья