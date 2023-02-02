Основатель Group-IB Илья Сачков предсказал рост вредоносной рекламы и утечек данных в 2023 году

Находящийся в СИЗО основатель Group-IB Илья Сачков назвал несколько событий, которые, по его мнению, произойдут в 2023 году. Это всплеск мошенничества в travel-индустрии, рост утечек персональных данных, массовые заражения устройств новыми Android-троянами и другие. Илью Сачкова в сентябре 2021 года арестовали по делу о государственной измене, с тех пор он пребывает в следственном изоляторе.
Арестованный по делу о государственной измене основатель Group-IB Илья Сачков опубликовал в своем telegram-канале пост, в котором перечислил события, которые, по его мнению, произойдут в 2023 году.
«Мне кажется, что большая часть событий произойдет за полгода, а важность каждый определит сам для себя», – написал Сачков.
По мнению Сачкова, в текущем году стоить ждать:
- роста количества утечек персональных данных, в том числе фейковых утечек;
- увеличение числа атак на системы умного дома и видеонаблюдения политиков и топ-менеджеров российских государственных компаний, их личные гаджеты и членов их семей, а также обслуживающего персонала;
- атак с помощью шифровальщиков на связанную с нефтью логистику, а также на связанные с российским космосом предприятия и НИИ;
- «скорее всего» блокировки одного из российских голосовых помощников;
- роста вредоносной рекламы, электронного мошенничества в travel-индустрии;
- «интересных ботнетов» на отечественных операционных системах, массовых заражений новыми Android-троянами пользователей в России, двукратного роста продаж «удаленного доступа в российские компании».
Илья Сачков использует telegram-канал для публикации постов из СИЗО. Ранее он обозначил условие для «обратной релокации» IT-специалистов. По мнению предпринимателя, для возвращения айтишников в Россию нужно обеспечить их потребность в безопасности.
Фото на обложке: https://vk.com/ilya_sachkov
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