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Основатель Group-IB Илья Сачков предсказал рост вредоносной рекламы и утечек данных в 2023 году

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Находящийся в СИЗО основатель Group-IB Илья Сачков назвал несколько событий, которые, по его мнению, произойдут в 2023 году. Это всплеск мошенничества в travel-индустрии, рост утечек персональных данных, массовые заражения устройств новыми Android-троянами и другие. Илью Сачкова в сентябре 2021 года арестовали по делу о государственной измене, с тех пор он пребывает в следственном изоляторе.

Основатель Group-IB Илья Сачков предсказал рост вредоносной рекламы и утечек данных в 2023 году

Арестованный по делу о государственной измене основатель Group-IB Илья Сачков опубликовал в своем telegram-канале пост, в котором перечислил события, которые, по его мнению, произойдут в 2023 году.

«Мне кажется, что большая часть событий произойдет за полгода, а важность каждый определит сам для себя», – написал Сачков.

По мнению Сачкова, в текущем году стоить ждать:

  • роста количества утечек персональных данных, в том числе фейковых утечек;
  • увеличение числа атак на системы умного дома и видеонаблюдения политиков и топ-менеджеров российских государственных компаний, их личные гаджеты и членов их семей, а также обслуживающего персонала;
  • атак с помощью шифровальщиков на связанную с нефтью логистику, а также на связанные с российским космосом предприятия и НИИ;
  • «скорее всего» блокировки одного из российских голосовых помощников;
  • роста вредоносной рекламы, электронного мошенничества в travel-индустрии;
  • «интересных ботнетов» на отечественных операционных системах, массовых заражений новыми Android-троянами пользователей в России, двукратного роста продаж «удаленного доступа в российские компании». 

Илья Сачков использует telegram-канал для публикации постов из СИЗО. Ранее он обозначил условие для «обратной релокации» IT-специалистов. По мнению предпринимателя, для возвращения айтишников в Россию нужно обеспечить их потребность в безопасности.

Фото на обложке: https://vk.com/ilya_sachkov

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