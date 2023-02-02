Находящийся в СИЗО основатель Group-IB Илья Сачков назвал несколько событий, которые, по его мнению, произойдут в 2023 году. Это всплеск мошенничества в travel-индустрии, рост утечек персональных данных, массовые заражения устройств новыми Android-троянами и другие. Илью Сачкова в сентябре 2021 года арестовали по делу о государственной измене, с тех пор он пребывает в следственном изоляторе.

Основатель Group-IB Илья Сачков предсказал рост вредоносной рекламы и утечек данных в 2023 году