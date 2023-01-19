Основатель Group-IB Сачков назвал условие для «обратной релокации» айтишников

Основатель Group-IB Илья Сачков, арестованный по делу о госизмене и пребывающий в СИЗО, назвал условие для «обратной релокации» уехавших из России IT-специалистов. По его словам, действующих мер, принятых государством, недостаточно.

Слова Ильи Сачкова опубликованы в telegram-канале, в котором публикуются его посты из СИЗО. Сам Сачков арестован по делу о государственной измене и пребывает в следственном изоляторе.

Основатель Group-IB считает, что для возвращения уехавших из России IT-специалистов нужно обеспечить их потребность в безопасности.

«Люди уезжали из-за потребности в безопасности, но если она будет удовлетворена, то они вернутся за самореализацией, ведь только в решении сложных, иногда невозможных задач человек интеллектуального труда может найти настоящее счастье», – говорится в заявлении Сачкова.

Сачков посчитал недостаточными меры, которые в настоящий момент принимает государство по «обратной релокации» айтишников, а именно отсрочку от мобилизации и создание программы льготной IT-ипотеки.

По данным Минцифры, в 2022 году из России уехали около 100 тысяч IT-специалистов. Сачков назвал эти цифры «ужасными», но «склонен им верить».

Основателя Group-IB Илью Сачкова арестовали в сентябре 2021 года по делу о госизмене. Максимальное наказание по данному обвинению предусматривает до 20 лет лишения свободы.

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