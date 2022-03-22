Основатель Group-IB попросил отпустить его из СИЗО, чтобы «работать на благо страны»

Основатель Group-IB Илья Сачков попросил суд отпустить его из следственного изолятора, чтобы он мог работать «на благо страны». Но суд оставил предпринимателя под стражей.
Сачков попросил суд освободить его из-под стражи и допустить к работе на время следствия, сообщил Forbes со ссылкой на адвоката предпринимателя. «Наблюдая за происходящими событиями, я понимаю, что нужен сейчас России как никогда, и прошу выпустить меня из-под стражи на период следствия, чтобы иметь возможность работать и использовать свои компетенции на благо страны», — говорится в заявлении Сачкова.
Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты Сачкова на решение нижестоящей инстанции о продлении ареста и оставил предпринимателя под стражей. Лефортовский суд Москвы 24 февраля 2022 года продлил арест основателя Group-IB до 28 мая.
Отпустить Сачкова из-под стражи 22 марта 2022 года также попросил основатель Positive Technologies Юрий Максимов. С таким предложением он выступил на заседании комитета Госдумы по развитию отечественной IT-отрасли в условиях санкций. «Слушайте, отпустите Сачкова. Прям он нам очень нужен с точки зрения компетенций», — передает «Интерфакс» слова Максимова.
По данным агентства, председатель комитета Госдумы по инфорполитике Александр Хинштейн проигнорировал эту просьбу.
Фото на обложке: Inked Pixels /
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