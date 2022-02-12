В Якутске отменили QR-коды для входа в торговые центры

Правительство Якутии отменили QR-коды о перенесенном COVID-19 или вакцинации от него для входа в торговые центры. Власти также продлили режим работы ресторанов, кафе и баров в столице до 00:00 вместо 23:00.
Смягчить коронавирусные ограничения предложил главный санитарный врач региона Маргарита Игнатьева, а указ о снятии ряда ограничений подписал глава Якутии Айсен Николаев.
Власти отменили требование об отрицательном результате ПЦР-теста или ИХА-теста при выходе на работу из отпуска. При этом в администрации уточнили правила по привлечению вахтовиков на сезонные работы.
Нанимать таких работником можно будет только в том случае, если они сделали прививку или ревакцинировались от COVID-19 не больше шести месяцев назад. К тому же, перед началом работы они должны будут показать результаты ПЦР-теста.
Исследование маркетплейса Hoff и консалтинговой компании JLL показало, что почти половина россиян относятся негативно к проверке QR-кодов в ТЦ. В прошлом году в регионах, где были введены QR-коды, трафик в ТЦ показал падение в среднем на 20–40% по сравнению с допандемийными показателями.
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Фото на обложке: OlegRi /
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