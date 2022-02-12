Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В Якутске отменили QR-коды для входа в торговые центры

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Правительство Якутии отменили QR-коды о перенесенном COVID-19 или вакцинации от него для входа в торговые центры. Власти также продлили режим работы ресторанов, кафе и баров в столице до 00:00 вместо 23:00.

В Якутске отменили QR-коды для входа в торговые центры

Смягчить коронавирусные ограничения предложил главный санитарный врач региона Маргарита Игнатьева, а указ о снятии ряда ограничений подписал глава Якутии Айсен Николаев.

Власти отменили требование об отрицательном результате ПЦР-теста или ИХА-теста при выходе на работу из отпуска. При этом в администрации уточнили правила по привлечению вахтовиков на сезонные работы. 

Нанимать таких работником можно будет только в том случае, если они сделали прививку или ревакцинировались от COVID-19 не больше шести месяцев назад. К тому же, перед началом работы они должны будут показать результаты ПЦР-теста.

Исследование маркетплейса Hoff и консалтинговой компании JLL показало, что почти половина россиян относятся негативно к проверке QR-кодов в ТЦ. В прошлом году в регионах, где были введены QR-коды, трафик в ТЦ показал падение в среднем на 20–40% по сравнению с допандемийными показателями. 

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: OlegRi / Shutterstock

Новый сервис: узнай, как оплачивать счет и чаевые по QR-коду

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Школьники из Якутии создают приложение для формирования рациона питания людей с болезнями почек
  2. 2 Школьники из Якутии начали разрабатывать пуховик с подогревом и Bluеtooth
  3. 3 Бум CoffeeTech: стартапы из Юго-Восточной Азии привлекают инвесторов со всего мира
  4. 4 Заказал в онлайн, получил в офлайн: McDonald’s захотел открыть ресторан в метавселенной
  5. 5 Робот в кухне и строгий клиент: самые важные тренды FoodTech 2022
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

13 февраля 2022

Международная олимпиада по анализу данных IDAO

13 февраля 2022

CultTech Accelerator

13 февраля 2022

Life Science Pitch Day

Все ВОЗМОЖНОСТИ