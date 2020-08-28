Суд оштрафовал мужчину по первому в России делу о продаже каршеринговых аккаунтов

Приморский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел первое в России дело по продаже аккаунтов пользователей каршеринга. Россиянина Романа Амелина признали виновным и оштрафовали на 50 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

Амелин использовал персональный данные жителей страны — паспорта, водительские удостоверения, фото — для создания учетных записей в сервисе каршеринга «Делимобиль». Каждый аккаунт он продавал за 2500 рублей. Суд установил, что всего было продано не менее 10 учетных записей.

Следствию не удалось узнать, как именно Амелин получил доступ к данным физлиц. Обвиняемый признал свою вину и перечислил 10 тысяч рублей в благотворительный фонд, говорится в сообщении. Также Амелин запросил прекращение уголовного дела, с чем согласились все участники процесса.

Отмечается, что действия Амелина нанесли вред деловой репутации сервиса «Делимобиль». Но в компании пока не сказали, будут ли обращаться с иском в суд по этому вопросу.

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