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Продажи российских смартфонов упали за год в два раза

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С начала 2023 года в России продано 46,9 тыс. смартфонов российских брендов. Это на 53% меньше, чем за анлогичный период 2022 года, следует из данных «Марвел-дистрибуции». Резкое сокращение подтвердили «Ведомостям и другие маркетплейсы.

Продажи российских смартфонов упали за год в два раза

Лидерами по количеству проданных смартфонов среди российских брендов в этом году являются BQ-Mobile — 32,8 тыс. гаджетов, Inoi — 8,7 тыс. гаджетов, Black Fox — 3,9 тыс. устройств, Vertex — 800. 

Эксперты считают, что российские смартфоны в целом скорее проигрывают конкуренцию китайским. Снижение интереса к локальным брендам может быть связано с тем, что конкуренция в низком ценовом сегменте усилилась.

Укрепились позиции китайских брендов за счет роста их узнаваемости, которая позволила им стать более привлекательными.

  • Доля китайских смартфонов на российском рынке к апрелю 2023 года достигла 70%. Продукция китайского производства пользуется популярностью на фоне сокращения поставок корейских Samsung и американских Apple, теперь лидерами рынка являются китайские Xiaomi и Realme.

Фото на обложке: bodnar.photo / Shutterstock

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