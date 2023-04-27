Продажи российских смартфонов упали за год в два раза

С начала 2023 года в России продано 46,9 тыс. смартфонов российских брендов. Это на 53% меньше, чем за анлогичный период 2022 года, следует из данных «Марвел-дистрибуции». Резкое сокращение подтвердили «Ведомостям и другие маркетплейсы.
Лидерами по количеству проданных смартфонов среди российских брендов в этом году являются BQ-Mobile — 32,8 тыс. гаджетов, Inoi — 8,7 тыс. гаджетов, Black Fox — 3,9 тыс. устройств, Vertex — 800.
Эксперты считают, что российские смартфоны в целом скорее проигрывают конкуренцию китайским. Снижение интереса к локальным брендам может быть связано с тем, что конкуренция в низком ценовом сегменте усилилась.
Укрепились позиции китайских брендов за счет роста их узнаваемости, которая позволила им стать более привлекательными.
- Доля китайских смартфонов на российском рынке к апрелю 2023 года достигла 70%. Продукция китайского производства пользуется популярностью на фоне сокращения поставок корейских Samsung и американских Apple, теперь лидерами рынка являются китайские Xiaomi и Realme.
Фото на обложке: bodnar.photo /
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