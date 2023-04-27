С начала 2023 года в России продано 46,9 тыс. смартфонов российских брендов. Это на 53% меньше, чем за анлогичный период 2022 года, следует из данных «Марвел-дистрибуции». Резкое сокращение подтвердили «Ведомостям и другие маркетплейсы.

Продажи российских смартфонов упали за год в два раза