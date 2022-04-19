Предприниматели ближнего зарубежья увеличили продажи в 4,5 раза на Wildberries

Продавцы из Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии и Узбекистана в начале года увеличили продажи на Wildberries в четыре раза. Количество самих продавцов из этих стран выросло в 13 раз по сравнению с тем же периодом 2021 года. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе маркетплейса.

В январе-марте малый бизнес ближнего зарубежья нарастил продажи собственной продукции на 357% год к году до 1,9 млрд рублей.

Больше всего продажи выросли у продавцов спортивного питания — рост на 855% год к году, строительных материалов — рост на 674%, зоотоваров — рост на 562%, продуктов питания — рост на 497% и канцелярских товаров — рост на 432 товара.

Наибольший объем импорта (около 53%) из стран ЕАЭС пришелся на одежду. Еще 18% — на косметику и парфюмерию, около 6% – на товары для дома.

Ранее Wildberries запустил специальный раздел «Сделано в России», в котором будут представлены только отечественные бренды. Таким образом онлайн-ритейлер рассчитывает внести свой вклад в поддержку российских производителей и помочь им найти покупателей.

Ассортимент товаров российских производиетлей в апреле 2022 года на Wildberries вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число предпринимателей, которые зарегистрировались на Wildberries, за первые три месяца года увеличилось на 136 тыс., до 642 тыс.

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