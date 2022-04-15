Wildberries вывел товары отечественных брендов в отдельный раздел

Wildberries запустил специальный раздел «Сделано в России», в котором будут представлены только отечественные бренды. Таким образом онлайн-ритейлер рассчитывает внести свой вклад в поддержку российских производителей и помочь им найти покупателей, говорится в сообщении маркетплейса.

Сейчас в разделе представлено 55,3 тыс. товаров российских производителей от более чем 3 тыс. брендов. В проект «Сделано в России» могут войти любые бренды, которые были созданы или придуманы в стране.

Все товары от участников проекта пометят специальными плашками. Компания рассчитывает, что новый раздел будет интересен как предпринимателям, так и покупателям.

Скриншот с сайта Wildberries

В рамках проекта россиянам предлагается оформить товары на специальных условиях: маркетплейс даст скидку в 25% при заказе трех позиций.

Ассортимент товаров российских производиетлей в апреле 2022 года на Wildberries вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число предпринимателей, которые зарегистрировались на Wildberries, за первые три месяца года увеличилось на 136 тыс., до 642 тыс.

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