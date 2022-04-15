Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Wildberries вывел товары отечественных брендов в отдельный раздел

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Wildberries запустил специальный раздел «Сделано в России», в котором будут представлены только отечественные бренды. Таким образом онлайн-ритейлер рассчитывает внести свой вклад в поддержку российских производителей и помочь им найти покупателей, говорится в сообщении маркетплейса.

Wildberries вывел товары отечественных брендов в отдельный раздел

Сейчас в разделе представлено 55,3 тыс. товаров российских производителей от более чем 3 тыс. брендов. В проект «Сделано в России» могут войти любые бренды, которые были созданы или придуманы в стране.

Все товары от участников проекта пометят специальными плашками. Компания рассчитывает, что новый раздел будет интересен как предпринимателям, так и покупателям.

 

Скриншот с сайта Wildberries

В рамках проекта россиянам предлагается оформить товары на специальных условиях: маркетплейс даст скидку в 25% при заказе трех позиций.

Ассортимент товаров российских производиетлей в апреле 2022 года на Wildberries вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число предпринимателей, которые зарегистрировались на Wildberries, за первые три месяца года увеличилось на 136 тыс., до 642 тыс.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Что делать селлеру на Wildberries сегодня?
  2. 2 Пониженная комиссия и бесплатное хранение: как маркетплейсы сейчас поддерживают селлеров
  3. 3 Как продвигать товары в топ на Wildberries
  4. 4 7 шагов, чтобы взять в руки продажи на маркетплейсе
  5. 5 От провала с мылом до успеха с нижним бельем: как построить бизнес без миллионных вложений
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

15 апреля 2022

Всероссийский конкурс open source проектов школьников и студентов

15 апреля 2022

VivaTech Startup Challenges - Mobility, Hardware, Sustainability

15 апреля 2022

Garden

15 апреля 2022

«Венчурная академия»

15 апреля 2022

Всероссийский конкурс open source проектов школьников и студентов

Все ВОЗМОЖНОСТИ