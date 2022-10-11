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У ритейлеров выросли онлайн-продажи продуктов собственных марок

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российские ритейлеры нарастили онлайн-продажи товаров собственных торговых марок. У крупных сетей реализация такой продукции достигла 15-24%. Каждый десятый проданный товар в апреле приходился на продукцию СТМ. Об этом говорится в исследовании NielsenIQ, с результатами которого ознакомился RB.RU.

У ритейлеров выросли онлайн-продажи продуктов собственных марок

Больше всего продажи товаров собственных брендов ритейлеров выросли в Москве. Среди популярных категорий — товары для дома, посудыа гастрооборудование, бакалея, птица и консервированные продукты.

Для 58% покупателей основным критерием покупки частных марок в онлайн-канале является цена. Наиболее низкие цены на СТМ покупатели ищут в товарах длительного хранения: ватно-бумажной продукции, наполнителях, бакалее, снеках и других, где товары под частными марками дешевле брендов почти на 40%.

При этом в категориях алкоголя, декоративной косметики и детского питания более низкие цены на СТМ зачастую проигрывают высокому уровню лояльности потребителей отдельным брендам. 

В 2021 году россияне стали чаще отдавать предпочтение при покупках собственным торговым маркам ритейлеров, а не продукции известных брендов. За год доля таких покупателей выросла до 37%. Рост популярности СТМ у покупателей эксперты объяснили увеличением предложения таких товаров. В связи с этим запуск крупными игроками жестких дискаунтеров, ассортимент которых во многом формируется за счет СТМ, выглядит оправданным, отметили они.

Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock

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