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В крупных российских городах-миллионниках сократилось число салонов связи

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С марта 2022 года в российских городах-миллионниках в среднем сократилось на 5,5% салонов связи операторов. Падение особенно заметно в Омске — практически на 15%, Москве, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде — на 7%. Тенденция связана со снижением доходов населения и оптимизацией бюджета операторов, узнал «Коммерсантъ».

В крупных российских городах-миллионниках сократилось число салонов связи

Реорганизация салонов связи началась во время коронавирусной пандемии в 2020 году, тогда их количество за год уменьшилось на 15%, спустя год — еще на 3%, сообщил глава TecomDaily Денис Кусков.

По его словам, сейчас на фоне снижения покупательской способности и общего падения продаж иметь большое количество торговых точек невыгодно, поэтому тенденция продолжится и в 2023 году.

 Бизнес-аналитик компании «F+ tech — Марвел» Антон Фомин считает, что через какое-то время салоны связи вновь наснут открываться, так как операторы комплексную услуг — доступ к сотовой связи, одним из составляющих которой является смартфон.

  • В феврале скорость мобильного интернета в России снизилась на 7%. В TelecomDaily снижение скорости объясняют тем, что прошлой весной западные компании перестали поставлять в РФ сетевое оборудование. Еще одной причиной послужило то, что операторы ориентированы на установку своих станций преимущественно в крупных городах с потенциально большим охватом пользователей.

Фото на обложке: Dusan Petkovic / Shutterstock

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