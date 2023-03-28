В крупных российских городах-миллионниках сократилось число салонов связи

С марта 2022 года в российских городах-миллионниках в среднем сократилось на 5,5% салонов связи операторов. Падение особенно заметно в Омске — практически на 15%, Москве, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде — на 7%. Тенденция связана со снижением доходов населения и оптимизацией бюджета операторов, узнал «Коммерсантъ».

Реорганизация салонов связи началась во время коронавирусной пандемии в 2020 году, тогда их количество за год уменьшилось на 15%, спустя год — еще на 3%, сообщил глава TecomDaily Денис Кусков.

По его словам, сейчас на фоне снижения покупательской способности и общего падения продаж иметь большое количество торговых точек невыгодно, поэтому тенденция продолжится и в 2023 году.

Бизнес-аналитик компании «F+ tech — Марвел» Антон Фомин считает, что через какое-то время салоны связи вновь наснут открываться, так как операторы комплексную услуг — доступ к сотовой связи, одним из составляющих которой является смартфон.

В феврале скорость мобильного интернета в России снизилась на 7%. В TelecomDaily снижение скорости объясняют тем, что прошлой весной западные компании перестали поставлять в РФ сетевое оборудование. Еще одной причиной послужило то, что операторы ориентированы на установку своих станций преимущественно в крупных городах с потенциально большим охватом пользователей.

Фото на обложке: Dusan Petkovic / Shutterstock