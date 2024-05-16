Сальвадор добыл биткоинов на $30 млн на энергии вулканов

За последние три года Сальвадор намайнил биткоинов на $30 млн используя энергию вулканов. На данный момент на балансе государства, в котором биткоин является официальным платежным средством, находятся 5750 биткоинов на общую сумму $357 млн.
Властям Сальвадора удалось добыть биткоинов на $30 млн используя энергию вулканов. Об этом сообщил Reuters.
Сальвадор запустил проект по майнингу биткоинов на энергии вулканов в сентябре 2021 года. За почти три года государству удалось намайнить (не только на энергии вулканов) 5750 биткоинов, рыночная стоимость которых оценивается в $357 млн.
Сальвадор является государством, в котором биткоин можно использовать в качестве официального платежного средства. В декабре 2023 года власти страны объявили о выпуске обеспеченных биткоином облигаций.
Фото на обложке: JOCA_PH /
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