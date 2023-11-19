Уволенный из OpenAI Сэм Альтман может вернуться на должность гендиректора

Через день после увольнения Сэма Альтмана с поста гендиректора OpenAI совет директоров ведет переговоры о возвращении топ-менеджера. Альтман готов вернуться, но требует изменений в структуре управления компании.
Как сообщает The Verge со ссылкой на осведомленные источники, сам Альтман «настроен двояко» относительно своего возвращения — он хотел бы значительных изменений в управлении компании.
Другой источник издания, близкий к Альтману, правление компании может уйти в отставку, чтобы позволить вернуться экс-гендиректору и Грегу Брокману, занимавшему пост председателя правления OpenAI.
Компания опасается, что большинство сотрудников пойдут вслед за Альтманом, если он решит основать новое предприятие.
По данным Financial Times, на возвращении Сэма Альтмана в OpenAI настаивают инвесторы компании, которые не были уведомлены о решении уволить генерального директора.
Крупнейший инвестор, Microsoft, обсуждает возможные варианты выхода из ситуации с Thrive Capital, Tiger Global Management и другими инвесторами. В качестве одной из мер также называется замена состава совета директоров.
«[Члены совета директоров] навредили компании. В компании существует фидуциарная ответственность. Первое правило правления — "не навреди". Они нанесли компании огромный вред», — пояснил FT источник, участвовавший в обсуждении будущего устройства правления OpenAI.
В пятницу совет директоров компании-разработчика ChatGPT отправил в отставку генерального директора Сэма Альтмана в связи с утратой доверия. В заявлении компании говорилось, что экс-CEO «не был откровенен в общении с правлением».
Вслед за Альтманом решение об отставке принял сооснователь OpenAI и председатель правления компании Грег Брокман, а также ряд топ-менеджеров и старших исследователей.
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