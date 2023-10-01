Сэм Альтман: ИИ призван помочь людям в работе, а не заменить их

Генеральный директор OpenAI считает, что основная задача искусственного интеллекта — помогать людям в выполнении их рабочих задач, а не заменить их. Об этом предприниматель написал в своем профиле в X.

«Важный момент: [ИИ-системы] гораздо лучше справляются с задачами, чем с работами. И предоставление людям более совершенных инструментов для ускорения их работы часто приводит к качественным изменениям в том, что они могут делать», — написал глава OpenAI.

При этом основатель компании-разработчика ChatGPT признался, что в долгосрочной перспективе нейросети научатся выполнять все задачи для некоторых профессий.

«Уверен, мы найдем новую и гораздо лучшую работу, когда это произойдет», — добавил Альтман.

Глава OpenAI написал этот пост в ответ на публикацию гендиректора логистической компании Flexport Райана Петерсена. Тот написал, что благодаря пилоту на базе ChatGPT-4, представленному технической командой, задача, которая раньше занимала у операторов 30 минут, «теперь может быть выполнена за 20 секунд с помощью одного запроса».

По словам гендиректора, кадровые расходы Flexport на координацию перевозки благодаря ИИ сократились до 10% от стоимости международной доставки.

Весной инвестиционный банк Goldman Sachs опубликовал прогноз, что стремительное развитие генеративного ИИ может спровоцировать реструктуризацию рынка труда и привести к сокращению 25% рабочих мест в развитых экономиках.

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