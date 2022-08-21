Бывший сотрудник Apple выставил на продажу визитку с именем Sam Sung

На американском маркетплейсе eBay выставили на аукцион футболку и визитку сотрудника магазина Apple. Сам по себе лот ничем не примечателен, однако внимание привлекает имя сотрудника — Sam Sung — созвучное с названием компании Samsung, главного конкурента американского производителя на рынке смартфонов.

Как узнал Apple Insider, Сэма Струана на момент работы в американской компании действительно звали Сэм Сун. Молодой человек с 2010 по 2012 год трудился в магазине в шотландском Глазго, после чего переехал в Ванкувер и проработал еще год в местном подразделении.

В 2014 году экс-сотрудник Apple, работающий теперь наставником по карьере, на аукционе продал визитную карточку с именем и фамилией Sam Sung за $2500 и пожертвовал вырученные средства в благотворительный фонд Children's Wish BC & Yukon.

Фото: eBay

В апреле этого года один из членов семьи Сэма нашел еще одну визитку, созданную во время работы Струана в Глазго. Экс-сотрудник Apple решил выставить на аукцион и ее, добавив к лоту футболку и бейдж.

В настоящий момент стоимость артефакта на eBay составляет 760 канадских долларов (около $585). Вырученные средства продавец планирует отправить в женское убежище Downtown Eastside Women's Centre в Ванкувере.

Фото на обложке: eBay