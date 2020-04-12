Сервис проката самокатов «Самокат шеринг» подал заявление о банкротстве

Зарегистрированная в «Сколково» компания по прокату самокатов «Самокат шеринг» подала заявление о банкротстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Заявление поступило в арбитражный суд Москвы 9 апреля и пока не принято к рассмотрению.

«Самокат шеринг» в 2015 году основал калининградский предприниматель Василий Быков. Стартап предлагает франшизу на развитие пунктов проката самокатов. Он работает в 12 российских городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Сочи, Краснодаре.

«Самокат шеринг» участвовал в российском акселераторе Generation S и американском Urban X. Как писали «Ведомости». «Самокат шеринг» получил от Urban X $110 тысяч за 7% компании. Затем стартап привлек €1 млн от серийного предпринимателя Антона Супруна.

В 2017 году компания стала резидентом технопарка «Сколково». Через год — получила контракт с муниципалитетом Хельсинки на организацию проката 500 самокатов. Сумма контракта — €500 тысяч.

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