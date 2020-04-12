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Бывшие сотрудники «Самокат Шеринг» обвинили компанию в невыплате зарплаты

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Сегодня Rusbase опубликовал новость о том, что сервис проката самокатов «Самокат Шеринг» подал заявление о банкротстве. После этого с редакцией связались бывшие сотрудники компании, которые обвинили ее в невыплате заработной платы и долгах перед партнерами. 

Бывшие сотрудники «Самокат Шеринг» обвинили компанию в невыплате зарплаты

Позиция сотрудников

Как рассказали экс-сотрудники «Самокат Шеринг», долги у компании появились в сентябре прошлого года. Речь идет о невыплате заработной платы и долгах перед партнерами. 

Бывшие работники предполагают, что основатели проекта создали новую компанию для вывода активов, оформленных на «Самокат Шеринг». 

По информации Rusbase, некоторые из экс-сотрудников «Самокат Шеринг» планируют судиться с компанией. 

Затем экс-директор по маркетингу «Самокат Шеринг» Ирина Иноземцева опубликовала пост в фейсбуке. Она рассказала, что в прошлом году менеджеры по продажам продали франшизу сервиса на 130 млн рублей, однако в конце года компания перестала платить зарплаты. 

«А затем наш фаундер просто перестал выходить на связь (ничего похожего на прежние наши собрания о том, что нам следует «более лучше работать», чтобы стать лидером не только в России, но в Европе), и компания сделала вид, что ничего не должна своим сотрудникам», — говорит Ирина. 

Иноземцева называет заявление компании о банкротстве «попыткой мимикрировать под жертву коронавируса». 

«Это очень удобно — сбежать из страны, не признавать своей ответственности за собственный бизнес, послать, грубо говоря, всех, кто от души и очень хорошо работал на тебя, в задницу, и репостить из французского карантина текстики о том, что коронавирус — это опасно», — написала бывшая сотрудница «Самокат Шеринг».

Позиция основателя

Rusbase обратился за комментарием к основателю сервиса Василию Быкову. Он утверждает, что не собирается закрывать компанию. Подачу заявления о банкротстве Быков объясняет необходимостью финансового оздоровления. 

«Возможно, частичная неоплата была; возможно, у кого-то бонусы срезаны. У нас до сентября у всех сотрудников были очень хорошие зарплаты выше рынка.  Но потом попали в кризис. Всем объяснили ситуацию. Кто-то сразу ушел. Кто-то смог остаться и помочь нам. Но я почти со всеми держу связь и объясняю ситуацию», — рассказал основатель сервиса. 

Руководитель «Самокат Шеринг» утверждает, что компания выполнит обязательства перед сотрудниками. По его словам, сотрудникам выплатят зарплату после начала сезона и открытия пунктов проката самокатов.

Rusbase следит за развитием событий. 

Фото: Doucefleur / Shutterstok

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