«Самокат» откроет до 20 кухонь с работой на доставку в Москве и регионах

Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» будет развивать формат dark kitchen — кухонь, работающих на доставку. В этом году компания планирует открыть до 20 объектов такого формата в Москве и регионах.

На готовую еду и кулинарию наблюдается высокий спрос, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя сервиса.

В настоящее время у «Самоката» действуют две тестовых dark kitchen в Москве, подобный формат сервис хочет развивать и в других регионах присутствия. Всего компания представлена в 18 городах, включая Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Екатеринбург.

Запускать объекты нового формата сервис планирует на совмещенных со складами формата dark store площадях, под них требуется помещение до 35 кв. м. Блюда будут готовиться на месте из заранее заготовленных ингредиентов, которые будут продаваться под собственной торговой маркой «Самоката» и партнеров сервиса.

Компания рассчитывает, что в тех локациях, где будет склад с зоной dark kitchen, доля готовой еды и кулинарии в структуре заказов составит 40%. В «Самокате» не уточнили, какая площадка будет использоваться для производства ингредиентов и подробности развития dark kitchen в регионах.

Открытие мини-склада с dark kitchen может обойтись примерно в 3–3,5 млн рублей, оценил для газеты гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. При этом запуск нового формата позволит сервису увеличить средний чек на 20–30% и повысить маржинальность за счет замещения кулинарии сторонних производителей собственной.

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Фото: Unsplash