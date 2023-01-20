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«Самокат» запустил продажу фермерских продуктов

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервис доставки «Самокат» запустил в приложении категорию с фермерскими продуктами — «Рынок выходного дня». С четверга по понедельник там можно заказать овощи, фрукты, молочные продукты, хлеб, мясо и рыбу.

«Самокат» запустил продажу фермерских продуктов

«Самокат» собирает в этой категории фермерские продукты от проверенных фермеров и поставщиков, говорится в сообщении компании.

«Рынок выходного дня» был запущен в тестовом режиме в июне 2021 года и тестировался в отдельных районах столицы. Сейчас категория доступна по всей Москве и Санкт-Петербургу. Продукты доставляют с четверга до вечера понедельника за 1,5 часа. 

 

Товары из этой категории можно заказать на развес. У одного продукта может быть от 3 до 10 видов расфасовки, можно выбрать вес с точностью до 50 грамм.

Фото на обложке: Unsplash

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