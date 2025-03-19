«Самокат» раскрыл правила ценообразования на фоне проверки ФАС

В пресс-службе пояснили, что «Самокат» «уже реализует практику клиентоориентированного ценообразования», в частности, через ограничение наценки на такие социально значимые товары, как молочная и мясная продукция, бакалея и яйца.

«Компания не превышает обычный для рынка уровень наценки, а, напротив, удерживает его на конкурентоспособном уровне, способствуя снижению цен у других игроков и не провоцируя инфляцию», — добавили в «Самокате».

Там также отметили, что открыто взаимодействуют с госорганами и регулярно предоставляют аналитические данные, чтобы поддерживать прозрачность рынка электронной торговли и развитие добросовестной конкуренции.