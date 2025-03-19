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«Самокат» раскрыл правила ценообразования на фоне проверки ФАС

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская

Онлайн-ритейлер «Самокат» ограничивает наценку на социально значимые товары в ходе формирования своей ценовой политики, рассказали Русбейс в пресс-службе компании. Так там прокомментировали получение ценового запроса от Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«Самокат» раскрыл правила ценообразования на фоне проверки ФАС
  1. Новости

В пресс-службе пояснили, что «Самокат» «уже реализует практику клиентоориентированного ценообразования», в частности, через ограничение наценки на такие социально значимые товары, как молочная и мясная продукция, бакалея и яйца.

«Компания не превышает обычный для рынка уровень наценки, а, напротив, удерживает его на конкурентоспособном уровне, способствуя снижению цен у других игроков и не провоцируя инфляцию», — добавили в «Самокате».

Там также отметили, что открыто взаимодействуют с госорганами и регулярно предоставляют аналитические данные, чтобы поддерживать прозрачность рынка электронной торговли и развитие добросовестной конкуренции.

  • Накануне Shopper’s сообщил, что 36 торговых сетей, а также «Яндекс Лавка» и «Самокат» получили письменные запросы от ФАС. Регулятор запросил у ритейлеров информацию о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также объемах закупки и продажи отдельных продуктов за февраль 2025 года.
  • Представитель «Лавки» говорил, что это первый «масштабный ценовой запрос» от ФАС. По его словам, участники Ассоциации компаний интернет-торговли, куда входит «Яндекс», регулярно отчитываются перед регулятором об уровне цен на социально значимые товары.
  • По данным «Infoline-аналитики», в 2024 году доля «Самоката» в продажах продуктов составила 0,8%, а «Яндекс Лавки» — 0,43%. «Самокат» является лидером онлайн-торговли продуктами с оборотом 249 млрд рублей, а также входит в топ-10 продавцов товаров повседневного спроса (FMCG).

Фото на обложке: Ilyas Kalimullin / Shutterstock / FOTODOM

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