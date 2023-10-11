Сервис доставки «Самокат» намерен выпускать продукты

Управляющее сервисом экспресс-доставки «Самокат» ООО «Умный ритейл» 9 октября учредило ООО «Умная фабрика». Среди видов деятельности — производство мясных продуктов, консервов, супов, сэндвичей, переработка рыбы и др.
Возглавил новую компанию Виталий Левин, который руководил тем же направлением в 2006–2014 годах в «Магните» «Кубанский кулинар», пишет «Коммерсантъ».
В «Самокате» изданию сообщили, что изучают эффективность новых форматов, популярных у пользователей.
Своя фабрика позволит улучшить рентабельность и контроль за качеством продукции, считают эксперты, но предупреждают о сложностях с поиском площадки, оборудования и персонала.
В январе 2023 года «Самокат» запустил в приложении категорию с фермерскими продуктами — «Рынок выходного дня». Там можно заказать овощи, фрукты, молочные продукты, хлеб, мясо и рыбу. Продукты доставляют с четверга до вечера понедельника за 1,5 часа.
Фото на обложке: Nataliia Maksymenko /
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