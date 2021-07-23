«Самокат» создает «стартап-полку» для инновационных продуктов

Онлайн-ритейлер «Самокат» совместно с Ассоциацией Производителей Альтернативных Пищевых Продуктов открыл сбор заявок для инновационных компаний. Лучшие продукты попадут в постоянный ассортимент «Самоката» уже этой осенью. Об этом RB сообщили в пресс-службе ритейлера.

Товары, которые «Самокат» выберет для «стартап-полки», относятся к альтернативным. Это мясо, рыба, молочная продукция, сыры, кондитерские изделия, снеки и напитки растительного происхождения.

Они будут продаваться в течение согласованного сторонами времени, отмечают представители ритейлера. «Это позволит покупателям попробовать новые вкусные продукты, а предпринимателям даст возможность показать свои товары десяткам тысяч людей и получить от них ценные отзывы», — говорится в сообщении.

Компаниям, которые планируют разместить свои товары на «стартап-полке», нужно предоставить сертификаты и документы на продукцию, а также — информацию о достаточных производственных мощностях, которые позволят обеспечивать поставки в срок. Кроме того, производителям потребуется упаковать продукцию для транспортировки и наладить ее логистику до дарксторов «Самоката» (прим. — складов). Заявки на участие принимаются до 15 августа в разделе «Стартап-полка» на сайте Ассоциации Производителей Альтернативных Пищевых Продуктов.

Как отметил директор по маркетингу онлайн-ритейлера «Самоката» Игорь Рожков, сегодня спрос на альтернативную продукцию активно растет. Например, интерес вызывают заменители сахара, растительное молоко и мясо Beyond Meat, добавляет специалист.

Как сообщалось ранее, по данным исследования Boston Consulting Group и Blue Horizon, в 2020 году объем производства альтернативных белков составил 13 млн тонн. Это около 2% от общего рынка белков. Эксперты полагают, что при базовом сценарии развития через 15 лет этот рынок вырастет в 7,5 раз — до 97 млн тонн.

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Фото:fotodrobik/Shutterstock