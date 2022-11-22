Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Сервис экспресс-доставки «Самокат» планирует расширить ассортимент одеждой и электроникой

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервис экспресс-доставки «Самокат» начал искать на ресурсе HeadHunter менеджеров, которые возьмут на себя развитие доставки женской одежды, бытовой техники и электроники. Вакансии на портале поиска сотрудников обнаружил «Коммерсантъ».

Сервис экспресс-доставки «Самокат» планирует расширить ассортимент одеждой и электроникой

Предприятие также нанимает специалистов, чтобы наладить продажи товаров под своей торговой маркой и развивать прямой импорт. В «Самокате» не прокомментировали эти планы. 

Один из источников издания знает, что в последнее время «Самокат» активно увеличивает ассортимент непродовольственных товаров, в том числе косметики, чтобы нарастить объемы доставки.

Собеседник также считает, что сервис будет наращивать партнерство в непродовольственном сегменте с сервисами «Сбера». Так, в ноябре сервис и «СберМегаМаркет» запустили в ряде российских городов доставку «по клику».

Планы «Самоката» нарастить товарные категории могут быть связаны с желанием выйти из убыточности, полагает гендиректор E-tiketka Андрей Чурсин. В апреле 2022 года сообщалось о приостановке работы сервиса в 15 городах России. Однако в середине ноября «Самокат» заявил о возвращении к региональной экспансии.

  • «Самокат» появился в 2018 году, его запустили бывшие топ-менеджеры «Магнита» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков. Сейчас сервис представлен в 50 городах России.
  • Юрлицо ООО «Умный ритейл» зарегистрировано в Санкт-Петербурге. В 2020 году контроль в проекте перешел совместному предприятию Сбербанка и VK (ранее Mail.ru Group). Сейчас 99% ООО «Умный ритейл» владеет ООО «Умное пространство», выручка которого в 2021 году составила 35,3 млрд рулей, чистый убыток — 9,1 млрд рублей.

Фото на обложке: Ilyas Kalimullin / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как онлайн-ритейлеру отказаться от стартап-метрик и качественно вырасти
  2. 2 Как быстро запустить доставку в 15+ регионах России: кейс FoodTech-проекта
  3. 3 «Вкусно – и точка» запустит доставку через сервисы «Яндекс.Еда» и Delivery Club
  4. 4 Америка ищет таланты: что позволит фудтех-проектам удержаться на рынке?
  5. 5 Особенности работы с Китаем: на что обратить внимание, чтобы бизнес-партнерство складывалось благополучно?
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

22 ноября 2022

HACK-the-ICE 4.0

25 ноября 2022

Funded, not Fired

27 ноября 2022

RuCode 6.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ