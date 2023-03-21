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«Самокат» начнет открывать офлайн-точки под Москвой и Петербургом

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервис быстрой доставки продуктов «Самокат» начнет открывать офлайн-точки в городах, куда еще не вышел со своей доставкой. Об этом сообщается в нескольких вакансиях продавцов-кассиров, опубликованных компанией. На них обратил внимание Shopper’s.

«Самокат» начнет открывать офлайн-точки под Москвой и Петербургом

Несколько вакансий актуальны для локаций, которые находятся рядом с крупнейшими рынками присутствия сервиса: в Егорьевске (Московская область), а также во Всеволожске и Киришах (Ленобласть).

Внутри офлайн-точки «Самоката» будет несколько зон: магазин с продуктами и товарами, в том числе собственной торговой марки «Самокат», пекарня с выпечкой и горячими напитками, а также пункт выдачи заказов и витрина «Сбермегамаркета».

В пресс-службе «Самоката» RB.RU сообщили, что компания сейчас изучает разные области в сфере ритейла.

«Мы оцениваем эффективность развития различных направлений и пробуем разные форматы, которые привлекут новых пользователей и помогут им сэкономить еще больше времени», — сообщили в пресс-службе «Самоката».

При этом в компании подчеркнули, что на данный момент не готовы заявлять о планах. 

В марте компания уже искала архитектора-дизайнера для разработки концепции пространств для «выхода в офлайн». А в феврале операционная компания «Самоката» — ООО «Умный ритейл» — добавила в ЕГРЮЛ новые виды деятельности, в том числе розничную торговлю напитками, продуктами питания, табачными изделиями и алкогольными напитками.

Фото на обложке: YuryKara / Shutterstock

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